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Брюс Уиллис, вероятно, перестал ходить и говорить, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:03 23.07.2025 (обновлено: 10:19 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/uillis-2030750679.html
Брюс Уиллис, вероятно, перестал ходить и говорить, пишут СМИ
Брюс Уиллис, вероятно, перестал ходить и говорить, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
Брюс Уиллис, вероятно, перестал ходить и говорить, пишут СМИ
Американский актер Брюс Уиллис, вероятно, потерял способность ходить и разговаривать из-за прогрессирующей афазии и лобно-височной деменции, пишет издание... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:03:00+03:00
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в мире
германия
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский актер Брюс Уиллис, вероятно, потерял способность ходить и разговаривать из-за прогрессирующей афазии и лобно-височной деменции, пишет издание Express Tribune.“Афазия и лобно-височная деменция у Брюса Уиллиса прогрессировали до такой степени, что он едва может говорить, читать или ходить",— отмечается в материале.При этом в публикации подчеркивается, что состояние актера остается стабильным, несмотря на прогрессирующее заболевание.Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Идар-Оберштейне в Германии в семье американца и немки. Известность получил за роль в фильмах "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Армагеддон" и "Пятый элемент". С 1987 по 2000 год был женат на актрисе Деми Мур. В 2009 году женился на английской актрисе и фотомодели Эмме Хеминг.
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в мире, германия, брюс уиллис, деми мур (деметрия гайнс)
В мире, Германия, Брюс Уиллис, Деми Мур (Деметрия Гайнс), Культура
Брюс Уиллис, вероятно, перестал ходить и говорить, пишут СМИ

ET: Брюс Уиллис почти потерял способность говорить, читать и ходить

© AP Photo / Matt SlocumАктер Брюс Уиллис
Актер Брюс Уиллис - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Matt Slocum
Актер Брюс Уиллис. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский актер Брюс Уиллис, вероятно, потерял способность ходить и разговаривать из-за прогрессирующей афазии и лобно-височной деменции, пишет издание Express Tribune.
“Афазия и лобно-височная деменция у Брюса Уиллиса прогрессировали до такой степени, что он едва может говорить, читать или ходить",— отмечается в материале.
Американский актер Брюс Уиллис - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
У Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию
16 февраля 2023, 23:12
При этом в публикации подчеркивается, что состояние актера остается стабильным, несмотря на прогрессирующее заболевание.
Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Идар-Оберштейне в Германии в семье американца и немки. Известность получил за роль в фильмах "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Армагеддон" и "Пятый элемент". С 1987 по 2000 год был женат на актрисе Деми Мур. В 2009 году женился на английской актрисе и фотомодели Эмме Хеминг.
 
КультураВ миреГерманияБрюс УиллисДеми Мур (Деметрия Гайнс)
 
 
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