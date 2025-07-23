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Брюс Уиллис, вероятно, перестал ходить и говорить, пишут СМИ
Брюс Уиллис, вероятно, перестал ходить и говорить, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2025
Брюс Уиллис, вероятно, перестал ходить и говорить, пишут СМИ
Американский актер Брюс Уиллис, вероятно, потерял способность ходить и разговаривать из-за прогрессирующей афазии и лобно-височной деменции, пишет издание... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T05:03:00+03:00
2025-07-23T05:03:00+03:00
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Американский актер Брюс Уиллис, вероятно, потерял способность ходить и разговаривать из-за прогрессирующей афазии и лобно-височной деменции, пишет издание Express Tribune.“Афазия и лобно-височная деменция у Брюса Уиллиса прогрессировали до такой степени, что он едва может говорить, читать или ходить",— отмечается в материале.При этом в публикации подчеркивается, что состояние актера остается стабильным, несмотря на прогрессирующее заболевание.Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Идар-Оберштейне в Германии в семье американца и немки. Известность получил за роль в фильмах "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Армагеддон" и "Пятый элемент". С 1987 по 2000 год был женат на актрисе Деми Мур. В 2009 году женился на английской актрисе и фотомодели Эмме Хеминг.
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в мире, германия, брюс уиллис, деми мур (деметрия гайнс)
В мире, Германия, Брюс Уиллис, Деми Мур (Деметрия Гайнс), Культура
Брюс Уиллис, вероятно, перестал ходить и говорить, пишут СМИ
ET: Брюс Уиллис почти потерял способность говорить, читать и ходить