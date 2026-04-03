Энцо Фернандеса отстранили на два матча из-за интервью - РИА Новости Спорт, 03.04.2026
13:57 03.04.2026 (обновлено: 16:09 03.04.2026)
Энцо Фернандеса отстранили на два матча из-за интервью
Полузащитник лондонского "Челси" Энцо Фернандес отстранен на два матча клуба в качестве наказания за данное им интервью, сообщил главный тренер команды Лиам... РИА Новости Спорт, 03.04.2026
Энцо Фернандеса отстранили на два матча из-за интервью

Футболиста "Челси" Фернандеса отстранили на два матча за слова о Мадриде

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Полузащитник лондонского "Челси" Энцо Фернандес отстранен на два матча клуба в качестве наказания за данное им интервью, сообщил главный тренер команды Лиам Росеньор.
Во время перерыва на международные матчи аргентинец признавался, что хотел бы жить в Мадриде, потому что это прекрасный город.
Росеньор назвал интервью Фернандеса разочаровывающим, добавив, что была пересечена черта. В качестве наказания футболист пропустит субботнюю игру 1/4 финала Кубка Англии с "Порт Вэйлом" и матч против "Манчестер Сити" в Премьер-лиге на следующей неделе.
"Я разговаривал с Энцо час назад. Как футбольный клуб, мы приняли решение. Он не сможет сыграть в завтрашнем матче и не сможет сыграть против "Манчестер Сити", - цитирует Росеньора Daily Mail.
Капитан "Манчестер Сити" покинет клуб летом, пишут СМИ
