Сменивший Карпина тренер стал лучшим в РПЛ в марте

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Возглавляющий московский футбольный клуб "Динамо" Ролан Гусев признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в марте, сообщается на сайте турнира.
Гусев победил в голосовании среди болельщиков (33,13%), также его выбрали три из пяти экспертов официального вещателя. По итогам опроса экспертов РПЛ первое место занял главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.
На награду также претендовали Сергей Семак ("Зенит"), Хуан Карлос Карседо ("Спартак") и Станислав Черчесов ("Ахмат").
По итогам месяца "Динамо" поднялось с десятого на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гусева одержала три победы подряд в матчах против самарских "Крыльев Советов" (4:0), московского ЦСКА (4:1) и "Ростова" (1:0), а также потерпело поражение в матче против петербургского "Зенита" (1:3).
После ухода Валерия Карпина в ноябре Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых". В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26. Ранее генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что руководство примет решение по Гусеву по итогам сезона.
13 января, 08:47