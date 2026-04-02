Передача Панарина помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ
08:00 02.04.2026 (обновлено: 09:32 02.04.2026)
Передача Панарина помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Сент-Луис" в матче НХЛ
© REUTERS / Brad PennerХоккеист "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" в овертайме обыграл "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Адриан Кемпе (37-я минута) с передачи россиянина Артемия Панарина и Тревор Мур (62). У гостей отличился Роберт Томас (57).
02 апреля 2026 • начало в 04:00
Закончен в OT
Лос-Анджелес
2 : 1
Сент-Луис
36:59 • Адриан Кемпе
(Алекс Лаферьер, Артемий Панарин)
61:56 • Тревор Мур
(Анже Копитар, Дрю Доути)
56:07 • Роберт Томас
(Филип Броберг, Дилан Холлоуэй)
"Лос-Анджелес" с 78 очками идет на четвертом месте в Тихоокеанском дивизионе, "Сент-Луис" (74 очка) располагается на седьмой позиции в Центральном дивизионе.
В следующем матче "Кингз" 2 апреля примут "Нэшвилл Предаторз", а "Сент-Луис" 3 апреля на выезде встретится с "Анахайм Дакс".
Кучеров признан первой звездой марта в НХЛ
