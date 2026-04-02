Названы дата и место проведения "Матча года" с участием Овечкина

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Благотворительный "Матч года" с участием российских хоккеистов, выступающих в России и за рубежом, пройдет на петербургской "СКА-Арене" 25 июля, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
Стоимость билетов составит от 1290 до 13990 рублей.
"В этом году было решено провести наш "Матч года" в северной столице. Будет здорово сыграть в Санкт-Петербурге на такой большой арене при своих зрителях. За два года это уже стало традицией - каждый год встречаться с ребятами на льду. Всем надо готовиться, легко на льду никому не будет", - заявил капитан "Вашингтон Кэпиталз" и лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин.
2 апреля, 12:54
"Мы видим, какой огромной интерес к "Матчу года" со всех регионов, поэтому мы решили двинуться по стране, и наша следующая остановка - Санкт-Петербург и самая большая ледовая арена в мире, которая вмещает почти 22 тысячи зрителей, которых мы ждем. Для нас, как для организаторов, это вызов. Мы хотим провести еще более масштабное и яркое мероприятие. И помочь еще большему количеству людей", - добавил нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин.
"Матч года" состоится в третий раз в истории. В 2024 и 2025 годах игра проходила на "ЦСКА Арене" в Москве. Благотворительные чеки составили 10 млн рублей и 30 млн рублей соответственно.