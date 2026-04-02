Названы дата и место проведения "Матча года" с участием Овечкина - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
15:20 02.04.2026 (обновлено: 17:10 02.04.2026)
Названы дата и место проведения "Матча года" с участием Овечкина
Названы дата и место проведения "Матча года" с участием Овечкина - РИА Новости Спорт, 02.04.2026
Названы дата и место проведения "Матча года" с участием Овечкина
Благотворительный "Матч года" с участием российских хоккеистов, выступающих в России и за рубежом, пройдет на петербургской "СКА-Арене" 25 июля, сообщает... РИА Новости Спорт, 02.04.2026
хоккей
спорт
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926717078_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_4717a4a83fb596b2698e57bdc219dccc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Хоккей, Спорт
Названы дата и место проведения "Матча года" с участием Овечкина

В Петербурге 25 июля пройдет благотворительный хоккейный "Матч года"

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Благотворительный "Матч года" с участием российских хоккеистов, выступающих в России и за рубежом, пройдет на петербургской "СКА-Арене" 25 июля, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
Стоимость билетов составит от 1290 до 13990 рублей.
«
"В этом году было решено провести наш "Матч года" в северной столице. Будет здорово сыграть в Санкт-Петербурге на такой большой арене при своих зрителях. За два года это уже стало традицией - каждый год встречаться с ребятами на льду. Всем надо готовиться, легко на льду никому не будет", - заявил капитан "Вашингтон Кэпиталз" и лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин.
"Мы видим, какой огромной интерес к "Матчу года" со всех регионов, поэтому мы решили двинуться по стране, и наша следующая остановка - Санкт-Петербург и самая большая ледовая арена в мире, которая вмещает почти 22 тысячи зрителей, которых мы ждем. Для нас, как для организаторов, это вызов. Мы хотим провести еще более масштабное и яркое мероприятие. И помочь еще большему количеству людей", - добавил нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин.
"Матч года" состоится в третий раз в истории. В 2024 и 2025 годах игра проходила на "ЦСКА Арене" в Москве. Благотворительные чеки составили 10 млн рублей и 30 млн рублей соответственно.
