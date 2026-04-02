"Бостон" обыграл "Майами" в матче регулярного чемпионата НБА

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Майами Хит" уступил "Бостон Селтикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Майами закончилась поражением хозяев со счетом 129:147 (33:53, 24:27, 45:32, 27:35). Самым результативным игроком встречи стал Джейлен Браун из "Бостона", который набрал 43 очка. Его партнер по команде Джейсон Тейтум оформил трипл-дабл из 25 очков, 18 подборов и 11 передач. В "Майами" лидером по очкам стал Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов.
Россиянин Владислав Голдин из "Майами" вошел в заявку на матч, но не появился на площадке.
"Бостон" с 51 победой и 25 поражениями идет на втором месте в Восточной конференции и уже обеспечил себе участие в плей-офф, "Майами" (40-37) располагается на десятой позиции на Востоке.
Результаты других матчей:
- "Вашингтон Уизардс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 131:153;
- "Орландо Мэджик" - "Атланта Хокс" - 101:130;
- "Мемфис Гриззлис" - "Нью-Йорк Никс" - 119:130;
- "Торонто Рэпторс" - "Сакраменто Кингз" - 115:123;
- "Хьюстон Рокетс" - "Милуоки Бакс" - 119:113;
- "Чикаго Буллз" - "Индиана Пэйсерс" - 126:145;
- "Юта Джаз" - "Денвер Наггетс" - 117:130;
- "Голден Стэйт Уорриорз" - "Сан-Антонио Спёрс" - 113:127.
