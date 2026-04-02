Рейтинг@Mail.ru
В КХЛ рассказали о нюансах громкого допинг-дела хоккеиста ЦСКА Каменева
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед
Хоккей
 
12:44 02.04.2026
В КХЛ рассказали о нюансах громкого допинг-дела хоккеиста ЦСКА Каменева
В КХЛ рассказали о нюансах громкого допинг-дела хоккеиста ЦСКА Каменева
хоккей
владислав каменев
никита седов
алексей морозов (хоккей)
цска
металлург (магнитогорск)
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868762081_0:140:1750:1124_1920x0_80_0_0_663b646230a9136c372ad47a07e0a78f.jpg
https://ria.ru/20250825/kamenev-2037487476.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868762081_0:0:1750:1314_1920x0_80_0_0_f178586ecb47cf54944b83e400bb669b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
владислав каменев, никита седов, алексей морозов (хоккей), цска, металлург (магнитогорск), ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Владислав Каменев, Никита Седов, Алексей Морозов (хоккей), ЦСКА, Металлург (Магнитогорск), СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
В КХЛ рассказали о нюансах громкого допинг-дела хоккеиста ЦСКА Каменева

Морозов о допинг-деле хоккеиста Каменева: процесс непростой и долгий, но он идет

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИгрок ПХК ЦСКА Владислав Каменев с кубком Гагарина КХЛ на церемонии награждения после победы в 7-ом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ХК "Ак Барс" (Казань) и ПХК ЦСКА (Москва).
Игрок ПХК ЦСКА Владислав Каменев с кубком Гагарина КХЛ на церемонии награждения после победы в 7-ом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между ХК Ак Барс (Казань) и ПХК ЦСКА (Москва). - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Адвокаты нападающего ЦСКА Владислава Каменева выясняют, как запрещенная добавка попала в его организм, заявил журналистам президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.
В марте 2025 года КХЛ и ЦСКА сообщили о временном отстранении Каменева, провалившего допинг-тест. По информации "Спорт-Экспресса", в его пробе был обнаружен мельдоний. Спортсмену может грозить дисквалификация на срок до четырех лет. Позднее стало известно о положительном результате допинг-теста у еще одного хоккеиста ЦСКА - Никиты Седова, который впоследствии расторг контракт с армейцами по своей инициативе.
«
"Идет разбирательство. Адвокаты Владислава работают над тем, чтобы выяснить, как запрещенная добавка попала в его организм. Процесс непростой и долгий, но он идет. КХЛ не в праве вмешиваться в этот процесс", - подчеркнул Морозов.
Каменеву 29 лет. Он трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2022, 2023). В КХЛ форвард также выступал за магнитогорский "Металлург" и петербургский СКА. В 2014 году был выбран командой "Нэшвилл Предаторз" на драфте Национальной хоккейной лиги под общим 42-м номером. Также играл в НХЛ за "Колорадо Эвеланш".
Владислав Каменев - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В ЦСКА рассказали, когда ожидают итогов по допинговому делу Каменева
25 августа 2025, 16:45
 
ХоккейВладислав КаменевНикита СедовАлексей Морозов (хоккей)ЦСКАМеталлург (Магнитогорск)СКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Аталанта
    0
    3
  • Теннис
    3-й сет
    Д. Шаповалов
    A. Blockx
    461
    644
  • Футбол
    Завершен
    Бристоль Сити
    Шеффилд Юнайтед
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Уфа
    Торпедо
    1
    1
  • Волейбол
    06.04 19:00
    Динамо-Ак Барс
    Заречье-Одинцово
  • Футбол
    06.04 19:00
    Ювентус
    Дженоа
  • Футбол
    06.04 19:30
    Сочи
    Рубин
  • Футбол
    06.04 21:45
    Наполи
    Милан
  • Футбол
    06.04 22:00
    Жирона
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала