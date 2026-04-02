В КХЛ рассказали о нюансах громкого допинг-дела хоккеиста ЦСКА Каменева

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости, Андрей Сенченко. Адвокаты нападающего ЦСКА Владислава Каменева выясняют, как запрещенная добавка попала в его организм, заявил журналистам президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.
В марте 2025 года КХЛ и ЦСКА сообщили о временном отстранении Каменева, провалившего допинг-тест. По информации "Спорт-Экспресса", в его пробе был обнаружен мельдоний. Спортсмену может грозить дисквалификация на срок до четырех лет. Позднее стало известно о положительном результате допинг-теста у еще одного хоккеиста ЦСКА - Никиты Седова, который впоследствии расторг контракт с армейцами по своей инициативе.
"Идет разбирательство. Адвокаты Владислава работают над тем, чтобы выяснить, как запрещенная добавка попала в его организм. Процесс непростой и долгий, но он идет. КХЛ не в праве вмешиваться в этот процесс", - подчеркнул Морозов.
Каменеву 29 лет. Он трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2022, 2023). В КХЛ форвард также выступал за магнитогорский "Металлург" и петербургский СКА. В 2014 году был выбран командой "Нэшвилл Предаторз" на драфте Национальной хоккейной лиги под общим 42-м номером. Также играл в НХЛ за "Колорадо Эвеланш".
