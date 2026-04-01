Полузащитника "Спартака" Барко признали лучшим игроком месяца в РПЛ

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Аргентинский полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко был выбран лучшим игроком чемпионата России по футболу в марте, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

В минувшем месяце 27-летний Барко провел четыре матча, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.