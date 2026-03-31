Семак сравнил свою власть в "Зените" с периодом работы Фергюсона в "МЮ"
15:34 31.03.2026 (обновлено: 15:36 31.03.2026)
Семак сравнил свою власть в "Зените" с периодом работы Фергюсона в "МЮ"
Семак сравнил свою власть в "Зените" с периодом работы Фергюсона в "МЮ" - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Семак сравнил свою власть в "Зените" с периодом работы Фергюсона в "МЮ"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил РИА Новости, что у него нет желания управлять всеми спортивными вопросами в футбольном клубе из Санкт-Петербурга,... РИА Новости Спорт, 31.03.2026
спорт, санкт-петербург, алекс фергюсон, сергей семак, зенит, манчестер юнайтед, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Санкт-Петербург, Алекс Фергюсон, Сергей Семак, Зенит, Манчестер Юнайтед, Российская премьер-лига (РПЛ)
Семак сравнил свою власть в "Зените" с периодом работы Фергюсона в "МЮ"

Семак: не стремлюсь в "Зените" к абсолютной власти уровня Фергюсона в "МЮ"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлавный тренер "Зенита" Сергей Семак
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости, Борис Ходоровский. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил РИА Новости, что у него нет желания управлять всеми спортивными вопросами в футбольном клубе из Санкт-Петербурга, как это делал Алекс Фергюсон в английском "Манчестер Юнайтед".
Семак руководит "Зенитом" с 2018 года, он шесть раз привел команду к победе в Российской премьер-лиге.
"Такого предложения мне не делали, - ответил Семак на вопрос о том, нет ли у него желания совмещать функции главного тренера и менеджера. - Да и сам не стремлюсь к абсолютной власти в клубе. Это просто невозможно. В "Зените" все организовано иначе, чем в "Манчестер Юнайтед". Есть спортивный блок, отвечающий за подготовку резервов, селекционный отдел, отслеживающий потенциальных новичков. Как главный тренер участвую во многих процессах в трансферной сфере".
"Конечно, есть большие плюсы, когда все рычаги сосредоточены в одних руках, как у Фергюсона или как в свое время в российском чемпионате у Олега Ивановича Романцева и Юрия Павловича Семина, Валерия Георгиевича Газзаева и Курбана Бекиевича Бердыева. При таком подходе у главного тренера больше возможностей для управления командой и реализации своих идей. Только ко мне это не относится", - добавил Семак.
Матч-центр
Матч-центр
