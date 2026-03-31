Соболева признали лучшим игроком "Зенита" - РИА Новости Спорт, 31.03.2026
15:10 31.03.2026 (обновлено: 15:19 31.03.2026)
Соболева признали лучшим игроком "Зенита"
Нападающий Александр Соболев признан лучшим игроком петербургского "Зенита" по итогам выступлений в феврале и марте, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 31.03.2026
Соболева признали лучшим игроком "Зенита" в феврале и марте

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Нападающий Александр Соболев признан лучшим игроком петербургского "Зенита" по итогам выступлений в феврале и марте, сообщается на сайте футбольного клуба.
За этот период "Зенит" провел шесть официальных матчей: четыре в Российской премьер-лиге (РПЛ) и два - в Кубке России. Соболев принял участие во всех встречах и забил четыре мяча, отличившись в трех матчах подряд впервые с апреля 2023 года. Два его гола стали победными - в кубковой встрече с калининградской "Балтикой" (1:0) и в матче чемпионата против московского "Спартака" (2:0).
Соболеву 29 лет. Он перешел в "Зенит" из "Спартака" в августе 2024 года. Всего в текущем сезоне нападающий провел 29 матчей и забил 9 голов.
"Зенит" не оштрафовал Соболева за маску в матче РПЛ
