11:48 31.03.2026 (обновлено: 11:51 31.03.2026)
"Зенит" не оштрафовал Соболева за маску в матче РПЛ
"Зенит" не оштрафовал Соболева за маску в матче РПЛ

Семак: "Зенит" не оштрафовал Соболева за маску в матче РПЛ

© РИА Новости / Михаил Киреев
Российский футболист петербургского "Зенита" Александр Соболев надел маску для снорклинга во время празднования гола
Российский футболист петербургского "Зенита" Александр Соболев надел маску для снорклинга во время празднования гола. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости, Борис Ходоровский. Нападающий "Зенита" Александр Соболев не был оштрафован за желтую карточку, полученную им в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака", сообщил в интервью РИА Новости главный тренер футбольного клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак.
Соболев открыл счет в начале домашней встречи 21-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:0) и отпраздновал гол, надев маску для ныряния. Футболист отреагировал таким образом на предматчевый ролик "красно-белых", в котором он был изображен на коробке с подобным приспособлением. Арбитр показал форварду желтую карточку.
"Сашу не оштрафовали, но беседу с ним провели. Да он и сам все прекрасно понимает", - сказал Семак.
"Футбол - это люди и их эмоции. Не нужно раздувать скандалы из-за каких-то высказываний и даже поступков. Эмоциональные всплески были и будут, от них никуда не деться. Все вопросы, которые периодически возникают, решаем и двигаемся дальше", - добавил тренер.
