"Открыли номер, а Эдика уже нет": трагедия легенды российского спорта

Во вторник 31 марта стало известно о смерти легенды российского гандбола Эдуарда Кокшарова. РИА Новости Спорт вспоминает карьеру олимпийского чемпиона.

Что случилось с Кокшаровым

Последним местом работы Кокшарова стал белорусский клуб "Мешков Брест". О кончине главного тренера сообщили в соцсетях организации.

"С глубокой скорбью сообщаем о том, что на 51-м году скоропостижно ушел из жизни главный тренер нашего гандбольного клуба, олимпийский чемпион, чемпион мира, победитель Лиги чемпионов — Эдуард Александрович Кокшаров.

БГК "Мешков Брест" выражает искренние соболезнования семье и близким Эдуарда Александровича. Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде и в сердцах всех, кто его знал. Это невосполнимая потеря для всей гандбольной семьи, большое потрясение для мировой гандбольной общественности", — говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти Кокшарова выясняются. Заслуженный тренер СССР по гандболу Владимир Максимов рассказал РИА Новости, что он скончался во время командных сборов.

« "Для того, чтобы знать причину, нужен патологоанатом. А то, что известно, команда была на сборе, он не пришел на завтрак, открыли номер, где он проживал, и Эдика уже не стало", — рассказал Максимов.

"Его достижения говорят сами за себя… В золотом олимпийском финале в Австралии он забил пять мячей в ворота шведской сборной. У нас был период совместного сотрудничества в национальной сборной России. Мы видели, как отдавался Эдуард Александрович работе, сколько сил и умения вкладывал в любимое дело. Безусловно, это огромная, невосполнимая потеря не только для российского, но и для мирового гандбола. От лица федерации и себя лично приношу соболезнования родным и близким Эдуарда Кокшарова. ФГР окажет поддержку семье нашего прославленного гандболиста", — сказал он.

© Максим Богодвид Перейти в медиабанк Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров

Побеждал как игроком, так и тренером

Кокшаров начал заниматься гандболом в девятилетнем возрасте в краснодарской ДЮСШ. Профессиональную карьеру он начал за местный СКИФ , и после шести лет в команде уехал играть в Словению . В составе "Целе" он провел 12 сезонов, дважды выиграл Лигу чемпионов, восемь раз — чемпионат Словении и пять раз — Кубок страны. Кокшаров был капитаном словенского клуба.

В 2011 году он вернулся в Россию и пополнил состав " Чеховских медведей ", с которыми дважды стал чемпионом страны.

Кокшаров успешно выступал и в составе сборной России. Он был капитаном национальной команды и забросил более 1100 мячей в ее составе. Эдуард выступал на позиции левого крайнего и неоднократно попадал в символические сборные чемпионатов мира и Европы.

© AP Photo / Bullit Marquez Пекин. Олимпийские игры-2008. Эдуард Кокшаров

Главным достижением в сборной России, конечно, стало олимпийское золото, которые команда завоевала в 2000 году в Сиднее . Спустя четыре года в Афинах россияне стали третьими. Кокшаров также является чемпионом мира, а также обладателем серебряных медалей ЧМ и ЧЕ.

Через несколько лет после окончания карьеры игрока Кокшаров занялся тренерской деятельностью. Этот этап карьеры он тоже начал в родном СКИФе. после чего стал спортивным директором македонского " Вардара ". За несколько лет работы Кокшарова в клубе македонцы дважды выиграли Лигу чемпионов.