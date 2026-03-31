Ларионов повторил опыт Ротенберга, но есть нюанс. СКА вылетел из плей-офф!

Петербургский СКА второй сезон подряд вылетел из плей-офф КХЛ на стадии первого раунда. Армейцы под руководством Игоря Ларионова проиграли столичному ЦСКА в серии из пяти матчей.

Рекорд для Никитина, провал для Ларионова

Противостояние двух армейских клубов по своей вывеске считалось главным и самым интригующим из всех пар первого раунда нового розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги, однако их серия не просто не дотянула до прогнозируемых семи матчей, а завершилась всего лишь в пяти играх. Петербуржцы, потерпев три поражения в первых четырех встречах, загнали себя в очень непростое положение, хотя историческая сводка накануне пятого матча была в пользу СКА.

Перед игрой пресс-служба КХЛ оценила вероятность петербургского клуба продлить серию хотя бы до шестой встречи в 80 процентов, тогда как шансы ЦСКА оформить выход во второй раунд в пяти играх оценивались в 37,5%. Статистика двух клубов перед сегодняшней битвой в Москве выглядела так:

ЦСКА при преимуществе в серии со счетом 3-1 в предыдущих восьми случаях лишь трижды смог добыть победу в противостоянии в пятой игре. В шестой встрече серии столичные армейцы они завершили дуэль в свою пользу два раза, еще дважды они оформили итоговую победу в седьмых играх. При этом однажды "красно-синие" умудрились не просто упустить преимущество, а даже проиграть после семи матчей серии — произошло это в историческом полуфинале Кубка Гагарина-2015 как раз в дуэли против СКА;

СКА при счете 1-3 в серии до сегодняшнего дня потерпел пять итоговых поражений. При этом петербуржцы выиграли четыре из пяти матчей в такой ситуации, однако затем шестой матч проиграли три раза из четырех. Тот самый камбэк в серии против ЦСКА в 2015-м со счета 0-3 до сих пор остается единственным победным для армейцев с берегов Невы.

« "Серия продолжается, мы не должны опускать голову. Мы будем сражаться до конца и вернем серию обратно в Питер", — уверенно заявил Игорь Ларионов после поражения своей команды в четвертом матче серии, когда его подопечные оказались на краю пропасти.

При этом главный тренер СКА несколько удивил своим выбором состава на решающий матч не просто серии, но и сезона для петербургского клуба. Тренерский штаб армейцев снова произвел ротацию во вратарской линии, доверив роль первого номера Артемию Плешкову, выпустил опытного защитника Павла Коледова вместо стабильно отыгравшего весь сезон Данилы Галенюка, а также оставил вне заявки самого высокооплачиваемого игрока команды Рокко Гримальди — американский форвард, который был призван в СКА давать результат, в первых четырех матчах серии против ЦСКА не набрал ни одного очка и с показателем полезности "-3" оказался худшим в составе за указанный период.

К заслуге СКА петербуржцы по составу игры смогли навязать столичным армейцам борьбу. Особенно это было заметно во втором периоде, когда подопечные Ларионова активнее атаковали и на порядок чаще владели шайбой. Однако ЦСКА чувствовал себя комфортно и охотно наказывал петербуржцев за ошибки, которых было непозволительно много — как в обороне, так и в качестве передач и владения шайбой.

Уже в начале матча Денис Гурьянов с близкого расстояния "прошил" Плешкова. В середине первого периода СКА ответил мощным выстрелом Андрея Педана от синей линии, но подопечные Никитина оперативно вернули себе преимущество в счете благодаря голу Джереми Роя, который технично реализовал выход один на один с вратарем гостей и сделал результативной шикарную передачу все того же Гурьянова. Во втором периоде СКА по сути сам сделал все для победы своего соперника: опытнейший Сергей Плотников, ранее выигрывавший с ЦСКА Кубки Гагарина, грубо ошибся с передачей у своих ворот и подарил шайбу Сергею Калинину, который с близкого расстояния не промахнулся.

В решающем отрезке матча СКА до последнего искал возможность спастись. Штаб Ларионова даже заменил вратаря на шестого полевого игрока при большинстве более чем за семь минут до конца основного времени третьего периода, и это привело к опасности у ворот ЦСКА, но не к спасительным голам. Напротив, в попытке отыграться петербуржцы забыли про аккуратность и подставили сами себя: все тот же Плотников в концовке получил необязательное удаление, и "красно-синие" благодаря точному подправлению Гурьянова после наброса Ника Эберта быстро реализовали большинство. Бреннан Менелл на последних минутах точным броском попытался возродить интригу, но выстрел Николая Коваленко по пустым воротам эту попытку убил. Денис Гурьянов же под самый занавес встречи и вовсе успел оформить хет-трик, который вывел ЦСКА в следующий раунд.

2:6 в матче и 1-4 в серии — СКА второй сезон подряд завершил свое участие в розыгрыше Кубка Гагарина в первом же раунде. Для Игоря Ларионова дебютный сезон в качестве главного тренера петербургского клуба ознаменовался провалом. Игорь Никитин же не просто подарил ЦСКА первый для клуба за последние три года выход во второй раунд плей-офф, но и оформил новый рекорд КХЛ по суммарному количеству побед в матчах Кубка Гагарина среди тренеров. Теперь в активе Игоря Валерьевича 91 победа, он превзошел Зинэтулу Билялетдинова (90 побед).

Ротенберга за это уволили. Что будет с Ларионовым?

После грандиозного провала СКА в прошлом сезоне, который ознаменовался для петербуржцев клубными антирекордами, во всей структуре их системы прошли масштабные изменения, в числе которых своих полномочий лишились теперь уже бывший председатель совета директоров Александр Медведев и Роман Ротенберг, который не просто занимал должность главного тренера команды, но и контролировал едва ли не все процессы во всей клубной вертикали. В Петербурге постарались сделать все, чтобы избавиться от наследства Романа Борисовича. Корректировки коснулись как многих кадров, так и элементарной "картинки" в виде новых клубных эмблем и наименований во всей системе СКА.

Никто не ждал, что Игорь Ларионов, заменив Ротенберга в роли главного тренера армейского клуба, по щелчку пальцев вернет команду в элиту КХЛ и сходу сделает из нее претендента на Кубок Гагарина. Но проблема в том, что никто в принципе не понимал, чего ждать от СКА в этом сезоне. На протяжении всего этого времени от клуба на публике выступал только сам Ларионов, чьи слова необходимо просеивать через фильтр. Но уж точно не Игорь Николаевич должен вещать общественности о клубной стратегии и планах по ее развитию. Этим должны были заниматься представители руководства СКА, которые с момента прихода в стан армейцев ни разу не выступили хотя бы с каким-нибудь заявлением и не отметили элементарных целей команды на сезон.

Очевидно, что когда речь идет о таком клубе, как СКА, задачей на сезон всегда будет считаться победа в Кубке Гагарина. Однако когда организация переживает перестройку и находится на ее формально начальном этапе, ожидать моментального триумфа не приходится. Тем не менее вряд ли кто-то оценит выступление петербуржцев в этом сезоне как удовлетворительное.

Все познается в сравнении, и Игорь Ларионов в свой первый сезон выступил, мягко говоря, не лучше, чем Роман Ротенберг в свой последний год в СКА.

результаты СКА в сезоне-2024/25 при Ротенберге: седьмое место в таблице Западной конференции и 82 набранных очка по итогам регулярного чемпионата, а также вылет в первом раунде плей-офф в результате поражения в серии против московского "Динамо" (2-4).

результаты СКА в сезоне-2025/26 при Ларионове: пятое место на Западе и 81 балл по итогам регулярного чемпионата, а также вылет в первом раунде плей-офф в результате поражения в серии против московского ЦСКА (1-4).

Вместе с этим Ларионов формально повторил путь Ротенберга в плане работы с командой: по ходу большей части сезона армейцев натурально штормило, а главный тренер далеко не всегда находил общий язык с игроками, некоторых из которых показательно отправлял в запас и публично критиковал. Не получилось у Ларионова эффективного взаимодействия со своим исходным тренерским штабом. По ходу сезона СКА для решения проблем поочередно назначил Юрия Бабенко, Бориса Миронова и Леонида Тамбиева в качестве ассистентов Ларионова.

Вокруг самого Игоря Николаевича в СМИ неоднократно фигурировали слухи о скорой отставке. Они утихли лишь на финише "регулярки", когда СКА выступил действительно мощно и поднялся в топ-5 Запада, однако после вылета в первом раунде эти разговоры наверняка вновь обретут свою силу.

« "После таких матчей надо прийти в себя, надо оценить то, что прошло за этот год. Многие молодые игроки получили колоссальный опыт, у опытных же игроков получилось не все. Сейчас не то время, чтобы на кого-то показывать пальцем. Понятно, что все разочарованы. Но нужно время, чтобы оценить произошедшее", — так ответил Ларионов на вопрос о своем будущем в СКА после последнего для команды матча в сезоне.