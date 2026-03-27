"Русские — лучшие в истории": американцы в восторге от хет-трика Овечкина

Овечкин продолжает переписывать историю и покорять рекорд за рекордом в НХЛ. Достижения исторической отметки в 1000 голов россиянин отметил хет-триком в ворота "Юты". РИА Новости собрало реакции американских экспертов и болельщиков на очередной перформанс Ови.

"Он каждый вечер творит историю"

Овечкин вытащил для "Кэпиталз" тяжелый матч. После первого периода ситуация была печальной — после того, как счет в матче открыл одноклубник и соотечественник Александра Иван Мирошниченко , "Юта" отправила в ворота "Вашингтона" три шайбы подряд.

На второй период "Вашингтон" во главе со своим капитаном вышел максимально заряженным. Результат не заставил себя ждать — спустя пять минут Овечкин классно разобрался на пятачке. В середине периода россиянин сравнял счет, реализовав бросок от синей линии.

В третьей двадцатиминутке вашингтонцы вышли вперед усилиями Бовилье и Сандина, затем "Юта" отыграла одну шайбу. "Мамонты" сняли вратаря, но сравнять счет не сумели. Шестую шайбу забросил Мирошниченко, а Овечкин подвел итог — 7:4.

Хет-трик россиянина сделал его второй звездой дня в НХЛ (первой признали Микаэля Гранлунда , тоже забросившего три шайбы и принесшего "Анахайму" победу в овертайме), а также обновил кучу рекордов. 1003 шайбы за карьеру в НХЛ, учитывая регулярные чемпионаты и плей-офф. До абсолютного рекорда Гретцки — всего 13 голов.

Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, кому удалось оформить более одного хет-трика в рамках одного регулярного сезона в возрасте 40 лет и старше. Он оформил второй хет-трик в сезоне и 34-й — в карьере в чемпионатах НХЛ, выйдя на четвертое место в истории. А "Юта" стала 21-й франшизой, получившей хет-трик от Ови — это тоже рекорд для одного игрока.

После игры результат прокомментировал сам герой матча. Овечкин похвалил партнеров и особо отметил Тома Уилсона , затеявшего зрелищную драку.

"Мы хорошо провели второй период, контролировали шайбу, делали то, что было нужно. Дьюхейм и Уилсон задали тон, а мы последовали за ними.

« Да, не видел раньше, чтобы так кого-то поздравляли после драки. Но это наглядный момент, это показывает, кто мы. Интересно, сколько штрафных минут сегодня отсидел Уилсон — наверное, это какой-нибудь рекорд", — пошутил россиянин.

Стандартно высокий уровень Овечкина отметил и тренер Спенсер Карбери, а партнер по команде Энтони Бовилье оценил исторический масштаб подобных моментов.

"Овечкин разыгрался во втором периоде, забросил пару важных шайб. То, что он сделал для нас сегодня — потрясающе".

« "Здорово быть частью этого. Сейчас, когда мы внутри команды, мы не так это ценим, а через 10-20 лет будем вспоминать возможность играть с этим парнем как что-то особенное. Кажется, Ови каждый вечер творит историю. Сегодня он отлично проявил себя и забил пару важных голов".

"Русская машина никогда не ломается"

Фанаты "Вашингтона" остались в восторге и от матча, в котором интрига держалась до самого конца, и от выступления Овечкина.

« "Как можно не признавать его величайшим?" — задался вопросом @tomwilsonglazer.

"Русские — лучшие хоккеисты в истории", — заявил @RoyUnderwood76.

"Не бывает ничего лучше хет-трика Овечкина", — порадовался @JonathanB455.

« "Обращаюсь ко всем, кто поливал грязью этого человека: получите и распишитесь!" — позлорадствовал @GretzkyHateClub.

"Какое счастье, что я имел возможность следить за всей его карьерой. Величайший!" — поделился @_mattshoen_.

"Нужен еще один гол для 20-го сезона с 30+ голами", — напомнил @RealSupern10499.

« "Русская машина никогда не ломается", — отметил @BigBajwa24.

Некоторые болельщики с каждым голом Овечкина не могут не думать о том, что легенда повесит коньки на гвоздь раньше, чем им бы хотелось.

"Возможно, его последний хет-трик", — предположил @Wil_Mike_.

« "Пожалуйста, никогда не уходи на пенсию", — попросила @sophiaayoung.

"Ладно, вообще-то я шутил, когда говорил об этом раньше, но сейчас я уверен, что мы специально даем ему забивать. Как такое может быть, ему же 10 тысяч лет!" — пошутил @clairdesolji.

« "Обожаю, когда такое происходит. Начинаются обсуждения того, что ему уже пора заканчивать, кто-то хочет его обменять… А потом он делает вот такое. Мой любимый цикл", — посмеялась @ElyseBee.

Авторы хоккейных медиа тоже не остались в стороне и в очередной раз выдали порцию заслуженных комплиментов капитану "Вашингтона".

"29 голов за сезон в 40 лет. Это противоречит всем законам времени и пространства. Он стал немного медленнее, но все равно у него будет 20-й сезон с 30-ю шайбами из 21. Просто задумайтесь, насколько это умопомрачительно. Единственный сезон, в котором он забросил меньше 30 шайб был в ковид, когда в 45 матчах он забил 24", — Эрик Нейтан Barstool Sports.