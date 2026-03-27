Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Ютой"

Встреча, которая состоялась в Солт-Лейк-Сити, завершилась победой гостей со счетом 7:4 (1:3, 2:0, 4:1). В составе "Вашингтона" хет-трик оформил российский нападающий Александр Овечкин (26-я, 32-я и 60-я минуты), дублем отметился российский форвард Иван Мирошниченко (3, 50), еще по шайбе забросили Энтони Бовиллье (43) и Расмус Сандин (47). У "Юты" отличились Дилан Гюнтер (14, 17), Логан Кули (20) и Маккензи Уигар (49).

Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес пять бросков в створ ворот, применил один силовой прием и стал первой звездой матча. Овечкин оформил второй хет-трик в сезоне-2025/26 и 34-й в карьере в чемпионатах НХЛ. Голкипер "Юты" Витек Ванечек, пропустив от капитана "Вашингтона", стал 189-м вратарем, кому Овечкин забивал в "регулярках" лиги.