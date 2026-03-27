07:11 27.03.2026
Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Ютой"
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
юта маммот
александр овечкин
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
27 марта 2026 • начало в 04:00
Завершен
Юта
4 : 7
Вашингтон
13:04 • Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
16:59 • Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
19:53 • Логан Кули
(Ник Шмальц, Михаил Сергачев)
48:06 • Маккензи Вигар
(Клэйтон Келлер, Александр Керфут)
02:07 • Иван Мирошниченко
(Хендрик Лапьер, Якоб Чичрун)
25:01 • Александр Овечкин
(Расмус Сандин, Мартин Фехервари)
31:28 • Александр Овечкин
(Дилан Строум, Тревор ван Римсдайк)
42:43 • Энтони Бовилье
(Cole Hutson, Коннор Макмайкл)
46:02 • Расмус Сандин
(Энтони Бовилье)
49:54 • Иван Мирошниченко
(Якоб Чичрун)
59:54 • Александр Овечкин
(Дилан Строум)
Встреча, которая состоялась в Солт-Лейк-Сити, завершилась победой гостей со счетом 7:4 (1:3, 2:0, 4:1). В составе "Вашингтона" хет-трик оформил российский нападающий Александр Овечкин (26-я, 32-я и 60-я минуты), дублем отметился российский форвард Иван Мирошниченко (3, 50), еще по шайбе забросили Энтони Бовиллье (43) и Расмус Сандин (47). У "Юты" отличились Дилан Гюнтер (14, 17), Логан Кули (20) и Маккензи Уигар (49).
Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес пять бросков в створ ворот, применил один силовой прием и стал первой звездой матча. Овечкин оформил второй хет-трик в сезоне-2025/26 и 34-й в карьере в чемпионатах НХЛ. Голкипер "Юты" Витек Ванечек, пропустив от капитана "Вашингтона", стал 189-м вратарем, кому Овечкин забивал в "регулярках" лиги.
Защитник "Юты" Михаил Сергачев отметился тремя передачами. Форвард "Маммот" Даниил Бут очков не набрал.
