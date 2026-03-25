Загитова и Валиева примут участие в "Русском вызове"
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:14 25.03.2026 (обновлено: 16:01 25.03.2026)
Загитова и Валиева примут участие в "Русском вызове"
Загитова и Валиева примут участие в "Русском вызове"
Загитова и Валиева примут участие в "Русском вызове"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, а также участники Олимпийских игр Камила Валиева и Петр Гуменник вошли в предварительный состав участников турнира шоу-программ "Русский вызов", сообщается в Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Соревнования пройдут 4 апреля в Санкт-Петербурге.
Согласно регламенту, победитель будет определяться по формуле: 1/3 итоговой суммы баллов: средняя сумма баллов профессионалов из различных областей исполнительского искусства + 1/3 итоговой суммы баллов: средняя суммы баллов специалистов, профессионально связанных с фигурным катанием + 1/3 итоговой суммы баллов: средняя сумма баллов зрителей, присутствующих в зале (1 билет на турнир = 1 голос).
Члены жюри и зрители будут выставлять участникам баллы по 10-балльной шкале. Победитель соревнований получит 5 млн рублей, серебряный призер - 2,5 млн, бронзовый - 1 млн.
Помимо победы в соревновании участнику, получившему самую высокую среднюю сумму баллов среди зрителей в зале, будет присуждаться специальный приз зрительских симпатий, лучшему участнику по решению судей будет присуждаться специальный приз от жюри. Призом "Первое место" будет назначаться спортсмены или пара/дуэт, которые наберут самую высокую среднюю сумму баллов в своем виде. За каждый из трех специальных призов будет вручаться 1 млн рублей.
