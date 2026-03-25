Загитова и Валиева примут участие в "Русском вызове"

Согласно регламенту, победитель будет определяться по формуле: 1/3 итоговой суммы баллов: средняя сумма баллов профессионалов из различных областей исполнительского искусства + 1/3 итоговой суммы баллов: средняя суммы баллов специалистов, профессионально связанных с фигурным катанием + 1/3 итоговой суммы баллов: средняя сумма баллов зрителей, присутствующих в зале (1 билет на турнир = 1 голос).

Помимо победы в соревновании участнику, получившему самую высокую среднюю сумму баллов среди зрителей в зале, будет присуждаться специальный приз зрительских симпатий, лучшему участнику по решению судей будет присуждаться специальный приз от жюри. Призом "Первое место" будет назначаться спортсмены или пара/дуэт, которые наберут самую высокую среднюю сумму баллов в своем виде. За каждый из трех специальных призов будет вручаться 1 млн рублей.