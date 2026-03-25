Отдых всей семьей: куда поехать на майские праздники в 2026 году

Майские праздники — это долгожданные весенние выходные, официально нерабочие дни, когда можно провести время с семьей и съездить на отдых. Куда лучше всего поехать с детьми, что выбрать — горы или море, какие самые популярные направления в России в 2026 году — в материале РИА Новости.

Куда поехать на майские праздники в России

В 2026 году россиян ждут выходные с 1 по 3 мая в честь Дня весны и труда с 9 по 11 мая в честь Дня Победы. В эти периоды можно спланировать семейный отдых — поехать на море, отправиться в путешествие по Золотому кольцу или посетить Крым. Вариантов для комфортного времяпровождения в России — великое множество, поэтому все зависит от того, где больше всего хочется провести выходные — на природе или в другом городе.

Популярные направления

Санкт-Петербург и Москва. Российские регионы существенно различаются по климату, достопримечательностям, инфраструктуре и другим параметрам, поэтому можно подобрать отдых на любой вкус. Одними из самых популярных направлений для путешествия и туризма являются Крым, Краснодарский край

Крым

В Крыму май считается началом туристического сезона. Погода в это время стабильно теплая, поэтому есть отличная возможность изучить достопримечательности полуострова — "Ласточкино гнездо", Воронцовский дворец, Ливадийский дворец, Никитский ботанический сад , гора "Ай-Петри", древний город "Неаполь Скифский" , различные пещеры, музеи, церкви и т.д. Кроме того, Крым славится своей природой — красивейшие мысы, горы, скалы, бухты и водопады. Хоть купаться в море в это время еще рано, для туристов уже будут работать отели и кемпинги на берегу Черного и Азовского морей

Краснодарский край

Адлер, Геленджик, Анапа, Юг России — наиболее посещаемая территория в теплое время года. Курортные города ( Сочи Туапсе и др.) предлагают туристам всевозможные виды отдыха в мае — развлекательные мероприятия, в том числе эногастрономический туризм, походы, закрытые водные аттракционы, канатные дороги, парки, дельфинарии и многое другое.

Краснодаре можно посетить множество различных выставок, познакомиться с историей Кубани и посетить один из лучших парков страны "Краснодар".

Санкт-Петербург

Культурная столица страны, которую посещают в основном ради экскурсий по историческим местам и романтического отдыха. Майские праздники — подходящее время для пребывания в этом городе. Уже нет сильных холодов, все чаще показывается солнце, начинают работать фонтаны и аттракционы, по Неве курсируют прогулочные корабли и катера.

Санкт-Петербург считается городом музеев — в нем находятся свыше 200 таких учреждений и их филиалов, в которых можно подробно узнать об истории города.

Москва

Столица, в которой стоит побывать каждому жителю страны. Отдых в этом городе может быть максимально разнообразным. Здесь нет моря, но зато есть возможность побывать на экскурсиях, посетить самые знаменитые парки и площади, музеи и выставки. Кроме того, в столице можно отправиться всей семьей на большой шоппинг, в такие торговые центры как Щелковский, ГУМ или ЦУМ.

Еще одним преимуществом проведения майских праздников в Москве является возможность посмотреть парад 9 мая и салют. Самый лучший обзор на воздушную технику открывается с Софийской набережной и с площади перед Белорусским вокзалом. А если хочется увидеть фейерверк во всей красе, то можно отправиться на речную прогулку.

Отдых на море

В мае на юге России морская вода еще недостаточно прогрета для купания, однако это не означает, что отдых будет скучным. Солнце уже греет, поэтому можно смело загорать и отдыхать около бассейна или на пляже . Большинство прибрежных отелей оснащены зонами для барбекю, площадками для игр на свежем воздухе — этого достаточно, чтобы в полной мере отдохнуть в майские выходные.

Самыми популярными морями для отдыха считаются Черное, Азовское и Балтийское.

Чтобы решить, куда поехать, можно сравнить достоинства и недостатки каждого направления:

Таблица сравнения отдыха на разных морях Наименование Курортные города/поселки Достоинства Недостатки Черное море Сочи, Геленджик, Адлер, Лазаревское, Лермонтово, Туапсе, Ольгинка, Алушта, Севастополь, Ялта, Феодосия, Евпатория, Коктебель, Керчь, Судак, Саки Большой выбор пляжей (песок, галька, скалы) с удобствами и без Разнообразие природы — степные ландшафты, тропическая экзотика, горные массивы, пещеры, водопады и т.д. Пробки — в мае еще не столь критичны, но могут доставлять неудобства. Завышенные цены Азовское море Ейск, Таганрог, Голубицкая, Должанская, Кучугуры, Щелкино, Приморско-Ахтарск,Ильич, Пересыпь, Семибалки, Темрюк Множество оздоровительных комплексов и грязелечение Приемлемые цены Природа не так живописна по сравнению с окрестностями Черного или Балтийского морей — скудная растительность и много степей. Отсутствие дороги вдоль моря — что усложняет логистику между курортами и выбор отеля "на ходу". Балтийское море Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Санкт-Петербург, Выборг Приемлемые цены Возможность увидеть Европу — побывать в Калининграде Большое количество хвойных лесов, что положительно сказывается на здоровье Возможность увидеть парад военных кораблей на 9 мая Частые штормы и ветер Прохладный климат в мае

В горы

Отдых в горах особенно придется по душе тем, кто любит походы, экстремальные виды спорта или просто подышать свежим прохладным воздухом в теплую пору. К самым посещаемым местам для горного мини-отпуска относят Адыгею, Домбай , Алтай, Карелию.

Адыгея

Наиболее живописные места в мае, которые стоит посетить во время поездки в Адыгею, — это плато Лаго-Наки, Хаджохская теснина, водопады Руфабго и Гранитный каньон. Отдых будет комфортным, так как в конце весны еще не жарко и можно проводить время под открытым солнцем, отправляться в туристические походы в горы или на прогулки по лесу.

Домбай

В начале мая еще есть возможность застать снег и прокатиться на лыжах. В это время катающихся будет намного меньше и можно спокойно покорять горные вершины. Самая популярная местная достопримечательность — гора Мусса-Ачитара, которая пользуется большим спросом у любителей экстремального спорта. Если же хочется спокойных и размеренных выходных, то наилучший для этого вариант — пешее посещение долины Домбай-Ульген, Русской поляны и Чучхурского водопада.

Алтай

Алтай на майские праздники может быть любым — и зимним и солнечно-весенним, поэтому покататься на санках там удается не всегда. Однако для отдыха в теплое время есть множество других вариантов — например, экскурсии к пещерам и водопадам, джип-туры, сплавы по горным рекам и т.д.

Места, которые стоит посетить на Алтае,— Семинский перевал, гора Чертов палец, перевалы Чике-Таман и Кату-Ярык, Мультинские озера, Слияние Чуи и Катуни и озеро Телецкое.

Карелия

Республика, которая знаменита большими озерами, бушующими реками, живописными горами и нетронутыми лесами. Для тех, кто хочет единения с природой, отдых в Карелии будет лучшим вариантом. Здесь можно отправиться в сплав по реке или заняться рыбной ловлей, полюбоваться водопадами или покорить горы Нуорунен, Воттоваара, Сампо и Пяйнур. Самым бюджетным вариантом отдыха в Карелии является кемпинг, но если сон в палатке туристу не по душе, то можно найти недорогие домики для проживания.

На машине

Отдых в майские праздники можно провести, путешествуя на собственном автомобиле. Для этого есть ряд интересных и живописных маршрутов по России, которые оставят массу хороших впечатлений.

Симферополь — Ялта

Крымские виды давно завоевали сердца многих россиян. Из окна автомобиля по маршруту Симферополь — Ялта можно рассмотреть различные достопримечательности и местную природу. Расстояние по трассе между этими городами около 82 километров, путь займет примерно 1 час 10 минут. Такое путешествие подойдет и для семей с детьми, так как ехать нужно недолго и при этом путь получится интересным.

Москва — Геленджик

Добраться своим ходом от Москвы до Геленджика — это задача не из простых, так как ехать долго — около 20 часов (1 530 километров). Однако такое путешествие весьма увлекательно — можно остановиться в любом понравившемся городе и изучить местный колорит. Но для тех, кто решился на такой отдых, важно делать остановки на ночлег и питание, чтобы чувствовать себя бодро за рулем, — тогда выходные пройдут весело и насыщенно.

Адлер — Роза Хутор

Один из самых популярных маршрутов российских туристов — это Адлер — Роза Хутор. Путешествие получится увлекательным и неутомительным (ехать не больше часа) благодаря живописным пейзажам. В местных пансионатах и отелях есть все условия для загородного отдыха. Если поездка планируется с детьми, то стоит побывать в "Йети-Парк" — высокогорном парке развлечений.

Лазаревское — Сочи

Один из красивейших маршрутов Краснодарского края — это путь от Лазаревского до Сочи протяженностью в 70 километров. В ходе путешествия на машине есть возможность попробовать кавказские блюда, побывать в дельфинариях, почувствовать морской и горный воздух. По дороге также можно посетить музей ретро-автомобилей, плантации чая и Самшитовые водопады.

Керчь — Судак

Этот маршрут состоит из четырех пунктов: Керчь — Феодосия Коктебель — Судак. Расстояние по трассе достигает 147 километров, поэтому стоит рассчитывать на путешествие около двух часов. Гостиниц на полуострове не так много, однако есть из чего выбрать, чтобы остановиться на ночлег и увидеть восход солнца над Черным морем . Многие путешественники рекомендуют выделять на отдых в Крыму не менее трех дней, чтобы успеть полюбоваться местными красотами. Туристов могут заинтересовать древнегреческие городища, Генеральские пляжи, крепости и потухший вулкан Кара-Даг.

Отдых с детьми

Для детей важно, чтобы отдых был наполнен развлечениями. Поэтому для семейного путешествия на майские праздники стоит выбирать города с широким выбором игровых зон.

Сочи

Крупнейший курортный центр страны, в котором есть все для полноценного семейного отдыха — парки, аттракционы, аквапарки, зоопарки, отели, рестораны и многое другое. В первую очередь стоит побывать в парке развлечений "Сочи Парк", дельфинарии "Ривьера", круглогодичном аквапарке "АкваЛоо" и Скайпарке. Кроме того, в Сочи можно долго гулять по главным улицам и площадям — в мае здесь расцветают экзотические растения.

Евпатория

В теплый весенний месяц Евпатория — неплохой вариант для отдыха с детьми — можно посетить музей "Пираты черного моря", аквариумы, развлекательный центр "Динопарк", погулять по набережной и полюбоваться озером Сасык-Сиваш недалеко от города. К тому же можно побывать на разных экскурсиях, чтобы разнообразить выходные.

Подмосковье

Подмосковье — достойный вариант для тех, кто не хочет уезжать далеко от Москвы или желает провести выходные наедине с русской культурой. Музей-заповедник в Мураново, "Новый Иерусалим" в Истре , старинные усадьбы, "Парк Малевича", Коломна Звенигород — интересные и познавательные места как для взрослых, так и для детей.

Выборг

Если хочется окунуться в Европу , то наилучший вариант — отправиться в Выборг. Это город с готическими замками, уютными улочками, рыцарскими турнирами и вкусными кренделями. Выборг подходит для культурно-познавательного туризма с детьми благодаря экскурсиям на основе средневековой истории и легенд.

Калининград

Европейский город России, который также славится своей интересной историей. Если отправляться гулять по Калининграду пешком, то стоит отметить, что местные достопримечательности находятся не очень близко друг от друга и ходить придется много. Кроме того, в мае в этом городе может быть изменчивая погода, но это не помешает тем, кто действительно хочет отдохнуть в новом месте и узнать много занимательных историй.

Казань

Побывать в Татарстане в мае — это означает узнать татарскую культуру, попробовать национальные блюда и пройтись по улицам Казани в теплую комфортную погоду. Туристам в первую очередь рекомендуют посетить обзорные и речные экскурсии, озеро Шатуниха, Казанский ипподром и фермерские хозяйства с верблюдами и страусами.

Золотое кольцо

Переславль-Залесский, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Очень популярный туристический маршрут, который включает посещение нескольких древних городов Руси — Сергиев Посад Ростов Великий, Ярославль Углич . Для семей с детьми такое путешествие — отличная возможность познакомиться с "душой" России. Увидеть множество церквей, уникальные памятники и настоящие русские пейзажи. Например, Покровский монастырь, Суздальский Кремль, кузницу Бородиных, музей деревянного зодчества, Мышкины палаты, Дмитриевский собор и многое другое.

Бюджетный отдых

Не всегда отдых ассоциируется с большими затратами. В России есть города, которые готовы принять гостей и порадовать их своими достопримечательностями, при этом расходы будут минимальными.

Ростов-на-Дону

Этот город неплох для долгих и неспешных прогулок. Отдыхающим в майские праздники стоит посетить районы "Старый город" и "Нахичевань", где можно рассмотреть дореволюционную архитектуру. Весной в Ростове-на-Дону можно прокатиться на теплоходе.

Самара

Комфортная погода в мае дает возможность насладиться культурной жизнью Самары . Самые популярные места для туристов — площадь Славы, площадь Куйбышева , Крымская площадь, дом-музей Алексея Толстого, старейший парк города "Струковский сад", бункер Сталина, театр оперы и балета и др.

Великий Новгород

Для бюджетного отдыха в Великом Новгороде стоит запастись навигатором. Этот исторический город интересно изучать пешком — например, посмотреть Новгородский кремль или Рюриково городище, посетить центр музыкальных древностей, различные церкви и соборы или стать зрителем уличного театра “Садко”.

Тула

Майские праздники в Туле — это возможность побывать на мастер-классах по изготовлению известного в России пряника, полюбоваться самоварами разных форм и посетить музей гармони. Кроме того, этот город славится музеем-усадьбой Л.Н. Толстого "Ясная поляна", в котором можно узнать о жизни и творчества писателя. Такой отдых понравится и детям, и взрослым.

