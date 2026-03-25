Хоккеист СКА Зыков завершил сезон из-за травмы

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов сообщил, что нападающий Валентин Зыков больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы.
25 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
19:52 • Павел Карнаухов
10:02 • Денис Гурьянов
02:16 • Тахир Мингачев
06:11 • Дмитрий Бучельников
(Максим Соркин, Прохор Полтапов)
01:43 • Джозеф Бландизи
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
18:14 • Никита Дишковский
(Матвей Короткий, Сергей Плотников)
"Зыков выбыл. У него сегодня была операция. Так что он закончил сезон. Это не самая лучшая новость, но мы желаем ему выздоровления, потому что он только-только вошел в тот голевой ритм в последних матчах "регулярки". Это часть игры. Те, кто остается в составе, должны играть и за Валю тоже", - заявил Ларионов на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице СКА в соцсети "ВКонтакте".
Зыкову 30 лет, в текущем сезоне он провел 51 матч и набрал 26 (13+13) очков по системе "гол+пас".