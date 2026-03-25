Овечкин остался без очков в проигранном матче "Сент-Луису"

Встреча, которая состоялась в Сент-Луисе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). В составе "Блюз" шайбы забросили Джимми Снаггеруд (23-я минута), Отто Стенберг (55) и Джордан Кайру (60).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 14 минут и 31 секунду игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема и очков не набрал.
Форвард "Кэпиталз" Иван Мирошниченко отметился тремя силовыми приемами. Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич результативными действиями не отличился. Форвард "Блюз" Алексей Торопченко трижды бросил в створ ворот и провел два силовых приема.
"Вашингтон" потерпел второе поражение подряд. "Сент-Луис" выиграл вторую игру кряду.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.