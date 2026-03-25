Овечкин остался без очков в проигранном матче "Сент-Луису"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Сент-Луисе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). В составе "Блюз" шайбы забросили Джимми Снаггеруд (23-я минута), Отто Стенберг (55) и Джордан Кайру (60).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 14 минут и 31 секунду игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема и очков не набрал.

Форвард "Кэпиталз" Иван Мирошниченко отметился тремя силовыми приемами. Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич результативными действиями не отличился. Форвард "Блюз" Алексей Торопченко трижды бросил в створ ворот и провел два силовых приема.