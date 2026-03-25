ЦСКА вновь обыграл СКА в матче первого раунда Кубка Гагарина

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА выиграл у петербургского СКА во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в среду в Москве и завершилась победой столичного клуба со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Павел Карнаухов (20-я минута), Денис Гурьянов (31), Тахир Мингачев (43) и Дмитрий Бучельников (47). У СКА отличились Джозеф Бландизи (2) и Никита Дишковский (59).
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин одержал свою 500-ю победу в КХЛ. В качестве тренера он завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2018/19 с ЦСКА и сезоне-2024/25 с ярославским "Локомотивом". Защитник московских армейцев Никита Нестеров провел свой 600-й матч в лиге.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "красно-синих". Третья игра пройдет в Санкт-Петербурге 27 марта.
По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА финишировал на пятой строчке.