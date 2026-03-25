ЦСКА вновь обыграл СКА в матче первого раунда Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
21:56 25.03.2026 (обновлено: 21:57 25.03.2026)
ЦСКА вновь обыграл СКА в матче первого раунда Кубка Гагарина
ЦСКА вновь обыграл СКА в матче первого раунда Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
ЦСКА вновь обыграл СКА в матче первого раунда Кубка Гагарина
Московский ЦСКА выиграл у петербургского СКА во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 25.03.2026
хоккей
спорт
павел карнаухов
денис гурьянов
тахир мингачев
локомотив (ярославль)
цска
ска (санкт-петербург)
спорт, павел карнаухов, денис гурьянов, тахир мингачев, локомотив (ярославль), цска, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Павел Карнаухов, Денис Гурьянов, Тахир Мингачев, Локомотив (Ярославль), ЦСКА, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
ЦСКА вновь обыграл СКА в матче первого раунда Кубка Гагарина

Хоккеисты ЦСКА во второй раз обыграли СКА в матче первого раунда Кубка Гагарина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - СКА (Санкт-Петербург)
Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
MaxДзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА выиграл у петербургского СКА во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
25 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА
4 : 2
СКА
19:52 • Павел Карнаухов
10:02 • Денис Гурьянов
(Николай Коваленко)
02:16 • Тахир Мингачев
(Ретт Гарднер, Сергей Калинин)
06:11 • Дмитрий Бучельников
(Максим Соркин, Прохор Полтапов)
01:43 • Джозеф Бландизи
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
Никита Дишковский
Встреча прошла в среду в Москве и завершилась победой столичного клуба со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Павел Карнаухов (20-я минута), Денис Гурьянов (31), Тахир Мингачев (43) и Дмитрий Бучельников (47). У СКА отличились Джозеф Бландизи (2) и Никита Дишковский (59).
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин одержал свою 500-ю победу в КХЛ. В качестве тренера он завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2018/19 с ЦСКА и сезоне-2024/25 с ярославским "Локомотивом". Защитник московских армейцев Никита Нестеров провел свой 600-й матч в лиге.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "красно-синих". Третья игра пройдет в Санкт-Петербурге 27 марта.
По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА финишировал на пятой строчке.
"Салават Юлаев" обыграл "Автомобилист" и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
