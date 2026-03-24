УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявки на ЛЧ, выяснили СМИ
00:22 24.03.2026
УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявки на ЛЧ, выяснили СМИ
The Guardian: УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявки в ЛЧ

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил запрос клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) о расширении заявок на Лигу чемпионов с 25 до 28 футболистов с сезона-2026/27, сообщает The Guardian.
По информации источника, вопрос об увеличении заявок обсуждался на заседании клубного комитета УЕФА в феврале и не был вынесен на следующее заседание исполнительного комитета УЕФА, которое состоится перед финалом Лиги Европы в Стамбуле 20 мая.
Действующий регламент заявок был введен почти 20 лет назад, ряд клубов АПЛ просили расширить заявки в связи с увеличением количества матчей и риска травм и перегрузок среди игроков. Однако клубный комитет не смог достичь консенсуса на заседании из-за сопротивления со стороны испанских клубов, таких как мадридский "Атлетико", "Севилья" и "Реал Сосьедад".
Отмечается, что вопрос может быть рассмотрен перед сезоном-2027/28.
Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЛЧ
19 марта, 14:27
Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЛЧ
19 марта, 14:27
 
