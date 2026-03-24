УЕФА отклонил запрос клубов АПЛ о расширении заявки на ЛЧ, выяснили СМИ

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил запрос клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) о расширении заявок на Лигу чемпионов с 25 до 28 футболистов с сезона-2026/27, сообщает The Guardian.

По информации источника, вопрос об увеличении заявок обсуждался на заседании клубного комитета УЕФА в феврале и не был вынесен на следующее заседание исполнительного комитета УЕФА, которое состоится перед финалом Лиги Европы в Стамбуле 20 мая.