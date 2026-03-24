Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
18:09 24.03.2026 (обновлено: 18:23 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/adii-2082691467.html
Адиев может уйти с поста главного тренера "Крыльев Советов", пишут СМИ
2026-03-24T18:09:00+03:00
2026-03-24T18:23:00+03:00
футбол
спорт
россия
казахстан
магомед адиев
крылья советов
актобе
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938055547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_74de243e347d2fc6446a50c86f9ddb63.jpg
https://ria.ru/20260324/abaskal-2082603723.html
россия
казахстан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938055547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e7d601cfafc509ef7fefeb1797d8dfa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкМагомед Адиев
Магомед Адиев - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Магомед Адиев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Возглавляющий самарские "Крылья Советов" Магомед Адиев ведет переговоры с руководством "Актобе" по вопросу назначения на пост главного тренера команды, сообщает журналист Эльдар Аманбаев в Telegram-канале.
По информации источника, специалист согласовывает условия сотрудничества. Отмечается, что "Актобе" готов выплатить компенсацию "Крыльям Советов", чтобы Адиев в ближайшее время смог возглавить команду.
"Крылья Советов" идут на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 21 очко за 22 тура. Самарцы располагаются в зоне стыковых матчей. В 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Крылья Советов" 4 апреля на выезде сыграют против петербургского "Зенита", а 7 апреля примут московский ЦСКА в рамках второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России.
Адиеву 48 лет. Он возглавляет "Крылья Советов" с лета 2025 года, его соглашение с самарцами рассчитано до конца сезона с возможностью продления соглашения еще на год. Ранее специалист работал в подмосковных "Химках", грозненском "Ахмате", сборной Казахстана, карагандинском "Шахтере", "Чайке" из Песчанокопского и махачкалинском "Анжи".
ФутболСпортРоссияКазахстанМагомед АдиевКрылья СоветовАктобеЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сибирь
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Динамо Москва
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Филадельфия
    Коламбус
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Колорадо
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Монреаль
    Каролина
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Чикаго
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Торонто
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Детройт
    Оттава
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Флорида
    Сиэтл
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Миннесота
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вашингтон
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала