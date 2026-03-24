Адиев может уйти с поста главного тренера "Крыльев Советов", пишут СМИ

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Возглавляющий самарские "Крылья Советов" Магомед Адиев ведет переговоры с руководством "Актобе" по вопросу назначения на пост главного тренера команды, сообщает журналист Эльдар Аманбаев в Telegram-канале.
По информации источника, специалист согласовывает условия сотрудничества. Отмечается, что "Актобе" готов выплатить компенсацию "Крыльям Советов", чтобы Адиев в ближайшее время смог возглавить команду.
"Крылья Советов" идут на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 21 очко за 22 тура. Самарцы располагаются в зоне стыковых матчей. В 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "Крылья Советов" 4 апреля на выезде сыграют против петербургского "Зенита", а 7 апреля примут московский ЦСКА в рамках второго этапа полуфинала пути регионов Кубка России.
Адиеву 48 лет. Он возглавляет "Крылья Советов" с лета 2025 года, его соглашение с самарцами рассчитано до конца сезона с возможностью продления соглашения еще на год. Ранее специалист работал в подмосковных "Химках", грозненском "Ахмате", сборной Казахстана, карагандинском "Шахтере", "Чайке" из Песчанокопского и махачкалинском "Анжи".