Гол Чинахова не спас "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" на выезде обыграла "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). В составе "Каролины" шайбы забросили Себастьян Ахо (1-я минута), Николай Элерс (27), Джайлен Чатфилд (30), Сет Джарвис (38) и Марк Янковски (59). У "Питтсбурга" отличился российский нападающий Егор Чинахов (55).
(Jackson Blake, Логан Станковен)
Хоккеисты "Каролины" Александр Никишин и Андрей Свечников записали на свой счет по результативной передаче.
"Каролина" (96 очков) выиграла третий матч лиги кряду и лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, где "Питтсбург" (86) располагается на второй позиции.
В другом матче дня "Чикаго Блэкхокс" на своем льду в овертайме проиграл "Нэшвилл Предаторз" со счетом 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1).
