Гол Чинахова не спас "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
00:56 23.03.2026 (обновлено: 07:48 23.03.2026)
Гол Чинахова не спас "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ
Гол Чинахова не спас "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ против "Каролины"

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" на выезде обыграла "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). В составе "Каролины" шайбы забросили Себастьян Ахо (1-я минута), Николай Элерс (27), Джайлен Чатфилд (30), Сет Джарвис (38) и Марк Янковски (59). У "Питтсбурга" отличился российский нападающий Егор Чинахов (55).
22 марта 2026 • начало в 22:00
Завершен
Питтсбург
1 : 5
Каролина
54:56 • Егор Чинахов
(Брайан Раст, Сидней Кросби)
00:47 • Себастьян Ахо
(Сет Джарвис)
26:24 • Николай Элерс
(Сет Джарвис, Александр Никишин)
29:15 • Ялен Четфилд
(Эрик Робинсон)
37:20 • Сет Джарвис
(Николай Элерс, Андрей Свечников)
58:56 • Марк Янковски
(Jackson Blake, Логан Станковен)
Хоккеисты "Каролины" Александр Никишин и Андрей Свечников записали на свой счет по результативной передаче.
"Каролина" (96 очков) выиграла третий матч лиги кряду и лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, где "Питтсбург" (86) располагается на второй позиции.
В другом матче дня "Чикаго Блэкхокс" на своем льду в овертайме проиграл "Нэшвилл Предаторз" со счетом 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1).
