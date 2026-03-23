Сумасшедший старт плей-офф: ЦСКА подарил Никитину победу над СКА

"Автомобилист" уверенно обыграл "Салават Юлаев" Евгения Кузнецова, "Северсталь" провалилась в игре с "Торпедо", "Ак Барс" добыл курьезную победу над "Трактором", а ЦСКА благодаря голу во втором овертайме добил СКА. Главные моменты первого игрового дня старта плей-офф КХЛ — в обзоре РИА Новости Спорт.

Первые голы, две драки и эмоции Кузнецова

В Континентальной хоккейной лиге началась главная часть сезона, и свой старт розыгрыш плей-офф взял в Екатеринбурге, где местный "Автомобилист" принял уфимский "Салават Юлаев". В этой серии ключевым станет количество ошибок, которые допустит коллектив Виктора Козлова: "зеленые" к старту плей-офф подошли в классной форме в плане эффектности своей игры с привычными для Уфы "бразильскими" мотивами, однако вместе с этим "юлаевцы" ввиду не самого сильного подбора кадров грешат большим объемом брака. Этот принципиальный момент делает очевидным фаворитом серии "Автомобилист", который в последние сезоны научился беспощадно наказывать за ошибки.

Вопреки ожиданиям, "Автомобилист" отказался от полностью оборонительного хоккея с первых минут. Напротив, екатеринбуржцы на правах хозяев сходу обрушились на уфимцев с бешеным давлением, заставляя "зеленых" отбиваться от постоянных атак. Подопечные Козлова блокировали бросок за броском, и болезненный удар, который получил поймавший на себя мощный выстрел Джесси Блэкера молодой форвард "Салавата" Егор Сучков, предстал ярким описанием всей ситуации. Но гости к их чести это давление выдержали.

Однако к дебюте второго периода "юлаевцы" откровенно посыпались. Едва команды вышли на лед после перерыва, как "Автомобилист" открыл счет. Даниэль Спронг, успевший всего лишь за три месяца стать лучшим снайпером екатеринбуржцев по итогам "регулярки", исполнил мощный кистевой бросок из левого круга вбрасывания и "прошил" Семен Вязового. Еще через две минуты все тот же Спронг из той же позиции отметился и вторым голом. После выигранного вбрасывания нидерландский форвард получил шайбу на границе левого круга и броском практически без замаха отправил шайбу точно в сетку.

Эти два гола стали для "Салавата Юлаева" ощутимым нокдауном. "Автомобилист" был столь окрылен, что на кураже мог забросить еще две-три шайбы и предрешить исход матча задолго до его окончания, но уфимцев выручил Вязовой. Благодаря классной игре вратаря подопечные Козлова отошли от нокдауна и вернулись в игру. Точнее, "Автомобилист" сам позволил сопернику владеть шайбой и активно действовать в атаке, тогда как екатеринбуржцы играли на результат и терпеливо работали в обороне в привычном для себя стиле. Несколько классных моментов для гола имелось у главной звезды "зеленых" Шелдона Ремпала, но канадец пытался взять на себя слишком много работы, из-за чего играл с большими помарками. В остальных же эпизодах уверенно действовал Владимир Галкин: голкипер "Автомобилиста" отразил все 31 бросок и помог команде одержать сухую победу (2:0).

Сама же серия обещает быть действительно захватывающей. С первого же матча оба соперника показали запредельное желание победить любой ценой, из-за чего напряжение и эмоции стояли едва ли не на первом месте. Кроме классной игры Спронга и вратарей обеих команд матч в Екатеринбурге запомнился двумя полноценными драками между Романом Горбуновым с Джеком Родуолдом и Семеном Кизимовым с Девином Броссо, а также несколькими стычками с участием Евгения Кузнецова. Опытный и звездный форвард охотно, что называется, играл в тело и постоянно оказывал давление на хозяев. Еще более примечательным стало игровое время Кузи — Евгений отыграл 22 смены и провел на площадке 25 с половиной минут! Дольше него на льду находились только вратари.

"Северсталь" не готова к плей-офф?

Серия "Северсталь" — "Торпедо" является, возможно, самой непредсказуемой среди всех пар первого раунда плей-офф. Как минимум по той причине, что нет понимания, чего стоит ожидать от обеих команд, подошедших к старту розыгрыша Кубка Гагарина-2026 в плохой форме. И "Северсталь", и "Торпедо" качественно и ярко провели первую часть регулярного сезона, однако с приближением завершения чемпионата оба коллектива находились в состоянии постоянного спада.

Тем не менее скрытым преимуществом в данном противостоянии обладает именно "Торпедо", способное чуть более внимательнее играть у своих ворот, да и во вратарской дуэли двух клубов Денис Костин — Александр Самойлов голкипер нижегородцев может похвастать более надежной игрой.

Этот аргумент полностью подтвердился в первом же матче серии, которая стартовала в Череповце. "Северсталь" перед своими болельщиками предстала с привычными для команды проблемами: за быстрой атакой у подопечных Андрея Козырева скрываются необъяснимые действия в обороне. Эти проблемы обнажились сразу и выразились в мелочах. Так, на экваторе матча никто не помешал Сергею Гончаруку догнать шайбу у лицевого борта и выполнить прострел через пятак. Максим Летунов мог из выгодной позиции "расстреливать" ворота "Северстали", но вместо этого продолжил атаку на Владислава Фирсова, который попал в уже пустой угол. Через несколько минут "Торпедо" воспользовалось ошибкой череповчан в средней зоне, откуда Антон Силаев одной передачей вывел Никиту Шавина на ударную позицию. Три игрока "Северстали", окружившие его, выглядели на фоне игрока "Торпедо" манекенами, тогда как Шавин без проблем вонзил шайбу в верхний угол.

В дебюте третьего периода Егор Виноградов своим голом снял все вопросы о победителе матча, благодаря чему обе команды могли сосредоточиться на подготовке к следующей игре. Лучшему бомбардиру "Торпедо" по итогам "регулярки" даже не надо было стараться, чтобы отметиться заброшенной шайбой: после обычного выброса из зоны игрок нижегородской команды без каких-либо препятствий атаковал ворота "Северстали". Под конец матча череповчане усилиями капитана команды Адама Лишки размочили счет, но интриги от этого никакой не возникло, а на последних секундах Андрей Белевич точным броском по пустым воротам вернул разницу в счете. 4:1 — "Торпедо", несмотря на все свои внутренние трудности, не испытало никаких проблем на старте серии плей-офф.

"Ак Барс" победил в самом курьезном матче

Противостояние "Ак Барса" и "Трактора" по одной только вывеске обещает быть одним из самых эмоциональных и событийных на старте розыгрыша Кубка Гагарина-2026. Стоит ли лишний раз отмечать, насколько важно для главного тренера казанцев Анвара Гатиятулина добыть победу в противостоянии со своим бывшим клубом? Обе команды в первом же матче расписали очень драматичный сценарий.

Уже в дебюте встречи, которая состоялась в Казани, хоккеисты "Трактора" первыми поразили чужие ворота. Правда, на подтверждение взятия ворот ушло десять (!) минут. В результате толкучки на пятаке владений "Ак Барса" форвард гостей Михаил Горюнов-Рольгизер все-таки протолкнул шайбу за линию. И хоть рефери изначально развел руки в стороны, после десятиминутного просмотра видеоповтора эпизода судья указал на центр, сказав ключевую фразу: "Хороший гол!" Но на этом момент не иссяк. Штаб Гатиятулина тут же взял запрос на предмет помехи вратарю, и после очередного просмотра видеоповтора арбитры приняли решение не засчитать гол. В Департаменте судейства КХЛ оперативно объяснили логику рефери, указав, что Горюнов-Рольгизер воздействовал на Тимура Билялова.

Впрочем, вскоре "Трактор" все же добился взятия ворот: в ходе позиционной атаки в чужой зоне Виталий Кравцов избавился от опеки и из свободной позиции бросил точно в пустой угол, воспользовавшись тонкой передачей Михаила Григоренко. Этот гол непривычно долго оставался единственным в матче. Лишь в конце третьего периода "Ак Барс" дожал челябинцев, потративших много сил на игру в меньшинстве. Сперва Алексей Пустозеров на исходе большинства у казанцев исполнил красивый бросок с разворота из зоны слота и "прошил" Дмитрия Николаева. Спустя пять минут после этого казанцы благодаря очередному большинству и вовсе вышли вперед, когда Нэйтан Тодд, перешедший в "Ак Барс" из "Спартака" под самое закрытие трансферного дедлайна, исполнил фирменный кистевой бросок из правого круга вбрасывания и оставил своего бывшего одноклубника не у дел.

Хоккеисты "Трактора" не сдались и на две обидные шайбы ответили эффектным голом Кравцова за 20 секунд до конца основного времени. При игре "6 на 5" гости провели результативную позиционную атаку, которая ознаменовалась еще одним классным пасом от Григоренко на Кравцова. В овертайме челябинцы действовали на порядок активнее казанцев, и тем обиднее для них было потерпеть поражение. Особенно после курьезного гола: в концовке дополнительного периода Илья Сафонов несильно прострелил от левого борта, и шайба, слегка коснувшись Александра Барабанова, угодила в плечо Дмитрию Николаеву. От него же она и влетела в сетку. 3:2 ОТ — "Ак Барс" забрал первый матч серии.

ЦСКА поздравил Никитина

Самый продолжительный матч игрового дня состоялся в Москве.

Противостояние ЦСКА и СКА по праву можно назвать самой главной серией всего первого раунда Кубка Гагарина-2026. Помимо того, что армейское дерби само по себе является визитной карточкой КХЛ, оба коллектива стоят друг друга и с этого сезона параллельно переживают переход в новый этап в своей истории. В идеале эта серия должна продлиться до семи матчей.

Перед стартом армейского противостояния особенно актуальными были два вопроса: на кого из вратарей сделает ставку штаб Игоря Ларионова и сыграет ли у ЦСКА Денис Зернов. Первым номером СКА в итоге ожидаемо стал Артемий Плешков, а вот Зернов первый матч серии все-таки пропустил, хотя накануне игры главный тренер столичных армейцев Игорь Никитин в разговоре с РИА Новости заявил, что ожидает участия форварда в игре, несмотря на то, что тот тренировался отдельно от общей группы.

Стартовый отрезок матча остался за ЦСКА. Московские армейцы на правах хозяев обрушились на соперников, как голодный хищник на свою добычу. "Красно-синие" не давали петербуржцам ни секунды покоя и в каждом игровом эпизоде старались сокрушить гостей. Только за первый период игроки ЦСКА совершили 18 полноценных силовых приемов! Но в заслугу СКА стоит отметить, что подопечные Игоря Ларионова уверенно выдержали это давление. Дождавшись, когда ЦСКА ослабит хватку, гости принялись играть в хоккей.

Во втором периоде непосредственно игровое преимущество осталось именно за петербургскими армейцами. СКА провел множество качественных атак и смог довести их до взятия чужих ворот. Так, в начале периода Николай Голдобин достойно исправился за свою ошибку с неточной передачей в средней зоне и, накрыв защитника ЦСКА Ивана Патрихаева на синей линии москвичей, обокрал соперника и эффектным броском в падении реализовал выход один на один.

Хозяева после пропущенной шайбы моментально взвинтили темп и в привычном для себя стиле принялись пользоваться преимуществом домашней площадки и ближней лавки во втором периоде, закрыв соперника в зоне. Тем примечательнее, что голом армейцы отметились не в результате бесконечно мощного давления, а благодаря индивидуальному мастерству одного игрока. Так, Максим Соркин в одиночку организовал скоростную атаку сходу, совершил вираж за воротами и, выбежав на пятак, бросил по воротам, отправив шайбу в сетку.

Вместо того, чтобы преумножить это преимущество, ЦСКА снова обеспечил петербуржцев свободным пространством. Гости этим воспользовались моментально: под занавес второго периода СКА качественно расставился в чужой зоне и подловил хозяев на грубой ошибке в обороне: Голдобин отпасовал на совершенно одинокого Сергея Сапего, который щелчком из правого круга вбрасывания "прошил" Дмитрия Гамзина.

В третьем периоде СКА согласился на игру вторым номером, понимая, что атакующее давление от москвичей, желающих уйти от поражения, будет неизбежным. По этой формуле подопечные Ларионова действовали достаточно уверенно и до последнего отстаивали победный счет, пока ЦСКА не решился на раннюю замену вратаря в пользу шестого полевого игрока. Риск оправдался: после выигранного вбрасывания в чужой зоне все тот же Соркин использовал плотный трафик перед воротами Плешкова и точным броском низом оформил дубль. Особенным этот гол стал не только по той причине, что ЦСКА перевел игру в овертайм, но и благодаря участию в результативной атаке Никиты Нестерова. Ветеран ЦСКА, отметившись голевой передачей, установил новый рекорд результативности среди защитников в играх плей-офф — в активе Нестерова к этому моменту стало 59 очков (16+43) в 132 матчах за карьеру.

Именно Нестеров стал героем матча. Для выявления победителя командам оказалось мало одного овертайма, все решилось ближе к середине второй дополнительной 20-минутки. ЦСКА не использовал несколько попыток игры в большинстве подряд, но смог забить из не самой очевидной ситуации. Никита Нестеров, получив на синей линии передачу от Дмитрия Бучельникова по левому борту, не стал ничего придумывать и моментально бросил по воротам в надежде на удачный отскок. Его-то он и дождался: шайба угодила в Михаила Воробьева и от игрока СКА отскочила в ворота без шансов для Плешкова. Нестеров же обновил свой рекорд и набрал 60-й балл в карьере в плей-офф КХЛ.