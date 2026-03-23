"Ак Барс" в овертайме обыграл "Трактор" в первом матче серии плей-офф КХЛ
Хоккей
22:52 23.03.2026 (обновлено: 23:06 23.03.2026)
"Ак Барс" в овертайме обыграл "Трактор" в первом матче серии плей-офф КХЛ
Казанский "Ак Барс" на своем льду обыграл челябинский "Трактор" в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 23.03.2026
"Ак Барс" в овертайме обыграл "Трактор" в первом матче серии плей-офф КХЛ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Трактор" (Челябинск)
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" на своем льду обыграл челябинский "Трактор" в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
23 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Ак Барс
3 : 2
Трактор
10:15 • Алексей Пустозеров
15:26 • Нэйтан Тодд
(Александр Хмелевский, Mitchell Miller)
16:27 • Александр Барабанов
(Илья Сафонов)
15:51 • Виталий Кравцов
(Михаил Григоренко, Джордан Гросс)
19:40 • Виталий Кравцов
(Михаил Григоренко, Андрей Светлаков)
Встреча в Казани завершилась в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе гостей дубль оформил Виталий Кравцов (16-я и 60-я минуты). У казанского клуба отличились Алексей Пустозеров (51), Нэйтан Тодд (56) и Александр Барабанов (77).
На 11-й минуте встречи шайбу в ворота "Ак Барса" забросил форвард "Трактора" Михаил Горюнов-Рольгизер. Судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на направление шайбы в ворота частью тела - взятие ворот было засчитано, так как шайба была заброшена клюшкой. Позднее главный тренер команды "Ак Барс" Анвар Гатиятулин взял запрос на блокировку вратаря, в результате второго видеопросмотра было определено – атакующий игрок помешал вратарю защищать ворота, гол отменили.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Ак Барса". Вторая игра также пройдет в Казани 25 марта.
По итогам регулярного чемпионата "Ак Барс" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, "Трактор" стал шестым.
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Черундоло
    Д. Медведев
    647
    065
  • Теннис
    24.03 00:45
    М. Чилич
    А. Зверев
