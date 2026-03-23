"Ак Барс" в овертайме обыграл "Трактор" в первом матче серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" на своем льду обыграл челябинский "Трактор" в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Ак Барса". Вторая игра также пройдет в Казани 25 марта.