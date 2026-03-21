"Манчестер Юнайтед" после удаления упустил победу в матче АПЛ с "Борнмутом"

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Борнмутом" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Борнмуте и завершилась со счетом 2:2. В составе гостей с пенальти отличился Бруну Фернандеш (61-я минута), также защитник "Борнмута" Джеймс Хилл отправил мяч в собственные ворота (71). У хозяев отличились Райан Кристи (67) и Эли Жуниор Крупи (81), также реализовавший 11-метровый удар. На 78-й минуте прямую красную карточку получил защитник "МЮ" Гарри Магуайр.
Манчестерский клуб, набрав 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Борнмут", который сумел продлить серию без поражений в чемпионате страны до 11 игр, располагается на десятой строчке с 41 баллом.
Следующий тур состоится после международной паузы на матчи сборных. "Борнмут" в гостях сыграет с лондонским "Арсеналом" 11 апреля, а "Манчестер Юнайтед" примет "Лидс" 13 апреля.