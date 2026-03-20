Рекордсмен "Атлетика" из Бильбао Вальверде покинет должность тренера - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
16:20 20.03.2026
Рекордсмен "Атлетика" из Бильбао Вальверде покинет должность тренера
Рекордсмен "Атлетика" из Бильбао Вальверде покинет должность тренера

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Главный тренер "Атлетика" из Бильбао Эрнесто Вальверде покинет футбольный клуб по окончании текущего сезона.
Вальверде возглавил "Атлетик" в третий раз в июле 2022 года. В текущем сезоне после 28 матчей клуб с 35 очками занимает десятое место в таблице Ла Лиги.
"Это обращение для того, чтобы объявить, что в следующем сезоне я не буду тренером "Атлетика". Это решение я обдумывал долгое время, оно также согласовано с клубом, и я хотел поделиться им с вами", - сообщил Вальверде на пресс-конференции, размещенной на сайте клуба.
Вальверде 62 года. Ранее он возглавлял "Атлетик" с 2003 по 2005 год, а также с 2013 по 2017 год. Вместе с клубом специалист завоевал Кубок Испании (сезон-2023/24) и Суперкубок Испании (2015). Испанец является рекордсменом команды по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера - 494. Также Вальверде в разные годы возглавлял "Барселону", "Валенсию", "Вильярреал", "Эспаньол" и греческий "Олимпиакос".
