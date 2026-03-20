Талалаева жестко наказали: почему он орал на соперника и молчал в VIP-ложе - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
20:15 20.03.2026
Талалаева жестко наказали: почему он орал на соперника и молчал в VIP-ложе
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Андрей Талалаев и Фабио Челестини
Борис Ходоровский
Андрея Талалаева дисквалифицировали на четыре игры после скандальной концовки матча между его "Балтикой" и ЦСКА. РИА Новости Спорт рассказывает, что будет с тренером в будущем и хлопнут ли его команду-сенсацию.

Боролся с гневом на курсах

Контрольно-дисциплинарный комитет вынес жесткий вердикт лучшему тренеру 2025 года по версии РИА Новости Спорт. А главный тренер ЦСКА Фабио Челестини проведет на трибуне одну игру. В соответствии с протоколом он был наказан красной карточкой за вход в техническую зону команды соперника "в конфликтной манере", а Талалаев - за препятствование возобновления игры командой соперника. Калининградцы подали также заявление в экспертно-судейскую комиссию на действия игроков ЦСКА Энрике Кармо, толкнувшего Талалаева, и Ивана Облякова, участвовавшего в потасовке. Только ЭСК не счел поведение игроков ЦСКА агрессивным. Дополнительного наказания они не понесут.
После жаркой концовки матча в Калининграде большинство бывших тренеров осудили поведение Талалаева, не стесняясь в выражениях. А Александр Бубнов в своей традиционной манере заявил в "Коммент.Шоу": "Неадекват руководит командой".
В нынешнем сезоне калининградцы, вернувшиеся из Первой лиги, кошмарят РПЛ своим футболом. И в этом заслуга Талалаева. "Балтика" - абсолютно тренерская команда. В ней нет топовых российских игроков и купленных за неадекватные деньги легионеров. Зато есть игра, основанная на прекрасной физической подготовке и понимании футболистами своих действий в любом эпизоде игры.
Сколько было разговоров, что "Балтика" повалится еще до зимнего перерыва! Затем говорили о том, что лидеров перекупят более богатые клубы. Ушел только Владислав Саусь, а команда продолжает играть в фирменный футбол. В двух играх с "Зенитом", в чемпионате и Кубке России, дебютанты РПЛ смотрелись не хуже питерского суперклуба, где один бразильский легионер стоит чуть ли не столько же, сколько весь состав калининградцев. И после обидной неудачи в Ростове, где "Балтика" упустила победу в компенсированное время, был повержен ЦСКА.
14 марта 2026 • начало в 20:30
Завершен
Балтика
1 : 0
ЦСКА
63‎’‎ • Брайан Хиль
"Балтика" победила по делу, это признают все, но споры кипят только вокруг поступка Талалаева, который демонстративно выбил мяч на трибуны, чтобы сбить порыв москвичей в концовке. Убежден, что это был абсолютно осознанный шаг со стороны главного тренера калининградцев.
Талалаев славится своим буйным поведением во время игр, он может выплеснуть эмоции на игроков и тренеров соперников, на болельщиков, на журналистов. Даже посещение курсов по управлению гневом (был в биографии Андрея Викторовича и такой эпизод) контролировать эмоции не помогло.

Нужен ли он Миллеру и Галицкому?

Только последние минуты матча с ЦСКА немного не вписываются в концепцию абсолютной неуправляемости тренера. Если внимательно прокрутить видеозапись, можно заметить, как главный тренер "Балтики" совершенно спокойно беседует с прибежавшим в техническую зону соперников вместе с Челестини капитаном ЦСКА Игорем Акинфеевым. Никакого неадеквата, никаких вспышек! Все под контролем. А главное, что достигнута цель – активность ЦСКА сбита, намека на малейший шанс спасти игру нет.
Что уж там произошло в подтрибунном помещении и о чем говорили Талалаев и Челестини, судить сложно. Итальянским еще со времен выступлений в серии В и работы тренером-переводчиком "Спартака" у Невио Скалы Талалаев владеет свободно. Вряд ли КДК затребовал записи с камер и эксперта по специфическим итальянским выражениям. По полной программе тренера наказали за повторное нарушение. Ведь он уже был наказан после матча со "Спартаком" за непристойный жест. В двух матчах РПЛ - домашнем с "Крыльями Советов" и гостевым с "Зенитом" - командой руководил второй тренер Юрий Нагайцев.
При этом "Балтика" выглядела абсолютно управляемой командой. Во всяком случае, в кубковом матче с "Зенитом" в Калининграде присутствие на скамейке Талалаева никак не сказалось на игре хозяев. Хотя тренер еще и фартовую кепку с надписью "Чемпионы" (ее изготовили в честь победы в Первой лиге) надел. Подготовка "Балтики" к конкретному сопернику проходит под руководством Талалаева, а уж непосредственно в игре давно работающий в связке с ним Нагайцев со своими обязанностями справляется.
На "Газпром Арене" Андрей Викторович наблюдал за матчем "Зенит" - "Балтика" из VIP-ложи. Как рассказал источник, наблюдавший за игрой оттуда же, никаких вспышек гнева со стороны Талалаева не наблюдалось даже после отмены гола из-за миллиметрового офсайда у Кевина Андраде. И даже слов, которые нельзя было бы привести в печати, он не использовал. Ни на русском, ни на итальянском, ни на английском. "Правда, рядом были дамы", - сообщил источник.
Без главного тренера на скамейке "Балтика" проведет четыре игры: домашние с "Сочи" и "Пари НН", а также в Махачкале и Краснодаре. Вряд ли это существенно повлияет на игру калининградцев.
А вот на репутации самого Талалаева вторая в нынешнем сезоне дисквалификация может сказаться. При всех его тренерских достижениях, руководители топ-клубов в очередной раз призадумаются, стоит ли обращаться к его агенту с предложением о переговорах по трудоустройству. Алексей Миллер, как и босс "Краснодара" Сергей Галицкий, очень заботятся об имидже своих клубов. Как и руководители ведущих московских команд. Если Талалаев всерьез заинтересован пойти на повышение, он должен задуматься над тем, как контролировать свои действия и просчитывать их последствия.
 
