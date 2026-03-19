17:31 19.03.2026 (обновлено: 17:36 19.03.2026)
Назван лучший футболист недели в Лиге чемпионов
Бразильский футболист испанской "Барселоны" Рафинья признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается в аккаунте турнира в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 19.03.2026
Футбол, Спорт, Доминик Собослаи, Франсишку Тринкан, Барселона, Ливерпуль, Спортинг (Лиссабон), Лига чемпионов УЕФА, Рафинья (1996)
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Бразильский футболист испанской "Барселоны" Рафинья признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается в аккаунте турнира в соцсети Х.
В среду "Барселона" на своем поле разгромила английский "Ньюкасл" со счетом 7:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в следующую стадию турнира. Рафинья записал на свой счет два гола и две результативные передачи.
Рафинья обошел в голосовании венгерского полузащитника "Ливерпуля" Доминика Собослаи (гол в матче против "Галатасарая" - 4:0), форварда португальского "Спортинга" Франсишку Тринкана (два ассиста в игре против "Будё-Глимт" - 5:0) и бразильского нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора (дубль во встрече с "Манчестер Сити" - 2:1).
В четвертьфинале Лиги чемпионов "Арсенал" сыграет против лиссабонского "Спортинга", мадридский "Реал" встретится с мюнхенской "Баварией", французский "ПСЖ" проведет матчи против английского "Ливерпуля", а соперником "Барселоны" станет мадридский "Атлетико".
