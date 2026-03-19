Гол Гаврикова не спас "Рейнджерс" от поражения в матче с "Нью-Джерси"

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
15:20 • Владислав Гавриков
20:19 • Мика Зибанежад
(Gabriel Perreault)
49:41 • Конор Шири
16:14 • Нико Хишир
19:16 • Арсений Грицюк
31:36 • Коннор Браун
46:29 • Тимо Майер
(Пол Коттер)
53:05 • Джек Хьюз
(Шимон Немец, Коннор Браун)
56:22 • Йеспер Братт
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:1, 1:1, 3:1). В составе "Девилз" шайбы забросили Нико Хишир (17-я минута), российский нападающий Арсений Грицюк (20), Коннор Браун (32), Тимо Майер (47), Джек Хьюз (54) и Йеспер Братт (57). У хозяев площадки отличились российский защитник Владислав Гавриков (16), Мика Зибанежад (21) и Конор Шири (50).
Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин остался в запасе. Нападающий "Нью-Джерси" Максим Цыплаков нанес два броска в створ ворот и применил три силовых приема.
"Рейнджерс" потерпели второе поражение подряд. "Девилз" одержали третью победу кряду.