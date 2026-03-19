Рейтинг@Mail.ru
Гол Гаврикова не спас "Рейнджерс" от поражения в матче с "Нью-Джерси"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
04:46 19.03.2026
https://ria.ru/20260319/khokkey-2081588429.html
Гол Гаврикова не спас "Рейнджерс" от поражения в матче с "Нью-Джерси"
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 19.03.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-джерси девилз
нью-йорк рейнджерс
владислав гавриков
арсений грицюк
игорь шестеркин
максим цыплаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081588293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_373bc6c8f961593309dec94124c72b29.jpg
https://ria.ru/20260319/khokkey-2081584747.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081588293_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b7d2c3c5e01edc3e3af3437e9d887002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© REUTERS / Wendell CruzХоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Гавриков
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Владислав Гавриков - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© REUTERS / Wendell Cruz
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
19 марта 2026 • начало в 02:00
Завершен
Рейнджерс
3 : 6
Нью-Джерси
15:20 • Владислав Гавриков
(Алексис Лафренье)
20:19 • Мика Зибанежад
(Gabriel Perreault)
49:41 • Конор Шири
(Мэттью Робертсон, Джей Ти Миллер)
16:14 • Нико Хишир
(Коннор Браун, Йеспер Братт)
19:16 • Арсений Грицюк
31:36 • Коннор Браун
(Джек Хьюз, Нико Хишир)
46:29 • Тимо Майер
(Пол Коттер)
53:05 • Джек Хьюз
(Шимон Немец, Коннор Браун)
56:22 • Йеспер Братт
(Бренден Диллон, Джек Хьюз)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:1, 1:1, 3:1). В составе "Девилз" шайбы забросили Нико Хишир (17-я минута), российский нападающий Арсений Грицюк (20), Коннор Браун (32), Тимо Майер (47), Джек Хьюз (54) и Йеспер Братт (57). У хозяев площадки отличились российский защитник Владислав Гавриков (16), Мика Зибанежад (21) и Конор Шири (50).
Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин остался в запасе. Нападающий "Нью-Джерси" Максим Цыплаков нанес два броска в створ ворот и применил три силовых приема.
"Рейнджерс" потерпели второе поражение подряд. "Девилз" одержали третью победу кряду.
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Крылья Советов
    Локомотив
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Авангард
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Амур
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Сельта
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Генк
    5
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Мидтъюлланн
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Порту
    Штутгарт
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Рома
    Болонья
    3
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Бетис
    Панатинаикос
    4
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Астон Вилла
    Лилль
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала