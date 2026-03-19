"Ноттингем Форест" обыграл "Мидтьюлланн" и вышел в четвертьфинал ЛЕ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" в серии пенальти обыграл датский "Мидтьюлланн" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Основное время встречи в Хернинге завершилось со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе английской команды мячи забили Николас Домингес (41-я минута) и Райан Йейтс (52). У "Мидтьюлланна" отличился Мартин Эрлич (69).
19 марта 2026 • начало в 20:45
Закончен (П)
69’ • Мартин Эрлич
41’ • Николас Домингес
52’ • Райан Йейтс
(Джеймс МакЭти)
121’ • Морган Гиббс-Уайт (П)
121’ • Ибрагим Сангаре (П)
121’ • Неко Уильямс (П)
Поскольку первая игра, прошедшая в Ноттингеме, завершилась победой датского клуба со счетом 1:0, соперники продолжили борьбу в дополнительное время. Там они голами не отметились, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты "Ноттингем Форест" - 3:0. Трое игроков "Мидтьюлланна" не смогли попасть по воротам с 11-метровой отметки.
В следующем раунде "Ноттингем Форест" сыграет с сильнейшим в паре "Штутгарт" (Германия) - "Порту" (Португалия).