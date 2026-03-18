"Катастрофа": Гришин высказался об игре ЦСКА и карьере Челестини

"Уходить Челестини сейчас не надо, да и менять его не на кого. Осталось девять матчей чемпионата, и не каждый тренер пойдет в команду, не зная, как она готова. Надо смотреть, как Челестини будет выстраивать игру до лета и потом уже делать какие-то выводы", - отметил он.

Гришин считает, что не стоит говорить, что в команде остались какие-то проблемы после ухода Николича. "Раньше говорили про старый багаж Николича. Но давайте логически оценивать. После Николича команда сыграла первые 10 туров хорошо, и мы все говорили, как ЦСКА здорово играет при Челестини. Но уже в первой части чемпионата команда еле доезжала, и Челестини начал говорить, что не хватает футболистов. По игре они провалились еще в первой части чемпионата. И в последних матчах до перерыва уже были поражения. То, что происходит сейчас, – в истории ЦСКА еще такого не было", - добавил тренер.