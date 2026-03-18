"Катастрофа": Гришин высказался об игре ЦСКА и карьере Челестини - РИА Новости Спорт, 18.03.2026
13:46 18.03.2026
"Катастрофа": Гришин высказался об игре ЦСКА и карьере Челестини
Игра ЦСКА в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу против "Краснодара" - катастрофа, но не нужно отправлять в отставку главного тренера... РИА Новости Спорт, 18.03.2026
Гришин: игра ЦСКА – катастрофа, но Челестини уходить сейчас не надо

Фабио Челестини. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Игра ЦСКА в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу против "Краснодара" - катастрофа, но не нужно отправлять в отставку главного тренера армейцев Фабио Челестини, сказал РИА Новости чемпион СССР в составе "красно-синих" бывший тренер "дубля" столичного клуба Александр Гришин.
ЦСКА во вторник проиграл "Краснодару" со счетом 0:4. В последний раз ЦСКА проигрывал с разницей в четыре мяча 20 июня 2020 года в матче чемпионата России против петербургского "Зенита" (0:4). Также армейцы потерпели свое крупнейшее поражение в Кубке России. Ранее команда не уступала с разницей больше, чем в три мяча. Московская команда также потерпела четыре поражения в пяти матчах после возобновления сезона. После зимней паузы ЦСКА суммарно пропустил 11 мячей. Челестини приступил к работе в столичном клубе в июне после ухода серба Марко Николича. Под его руководством команда в июле выиграла Суперкубок России.
Кубок России по футболу
17 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Краснодар
4 : 0
ЦСКА
21‎’‎ • Дуглас Аугусто
49‎’‎ • Жуан Батчи
(Джон Кордоба)
58‎’‎ • Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
67‎’‎ • Жуан Батчи
(Эдуард Сперцян)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вчерашняя игра – катастрофа, которой я не могу найти оправдания. В других играх мы искали причины: то поле плохое, то ошибки. А эта игра показала, что ЦСКА с самого начала решил играть от обороны, сохраняя счет первого матча. При игре в обороне видно, что совершенно не поставлена игра в контратаках. Мы не видели ни одного внятного момента, даже при равных составах. Можно говорить про удаления, но и до этих удалений ЦСКА провалил игру, и после 0:1 было ощущение, что "Краснодар" забьет второй, но не было ощущений, что будут еще третий, четвертый и пятый, который отменили", - сказал Гришин.
"Уходить Челестини сейчас не надо, да и менять его не на кого. Осталось девять матчей чемпионата, и не каждый тренер пойдет в команду, не зная, как она готова. Надо смотреть, как Челестини будет выстраивать игру до лета и потом уже делать какие-то выводы", - отметил он.
Гришин считает, что не стоит говорить, что в команде остались какие-то проблемы после ухода Николича. "Раньше говорили про старый багаж Николича. Но давайте логически оценивать. После Николича команда сыграла первые 10 туров хорошо, и мы все говорили, как ЦСКА здорово играет при Челестини. Но уже в первой части чемпионата команда еле доезжала, и Челестини начал говорить, что не хватает футболистов. По игре они провалились еще в первой части чемпионата. И в последних матчах до перерыва уже были поражения. То, что происходит сейчас, – в истории ЦСКА еще такого не было", - добавил тренер.
Во время зимней паузы, ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ, который прошел в Абу-Даби. "Не просто так существуют "чемпионы побережья". Как раньше говорили, кто побеждает на сборах – тот проигрывает в чемпионате. Это очень распространенная практика. Если ты на сборах не получаешь хорошую нагрузку, то в играх на сборах побеждаешь всех на свежих ногах, а в чемпионате проигрываешь", - отметил Гришин.
