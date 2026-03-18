"Неуравновешенный": Гришин высказался об удалении игрока ЦСКА

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Удаление с поля защитника московского ЦСКА Матеуса Рейса в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу против "Краснодара" неслучайно, этот футболист еще в чемпионате Португалии показал, что он неуравновешенный, сказал РИА Новости чемпион СССР в составе "красно-синих" Александр Гришин.