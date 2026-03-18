Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
15:53 18.03.2026
https://ria.ru/20260318/rejs-2081465471.html
"Неуравновешенный": Гришин высказался об удалении игрока ЦСКА
"Неуравновешенный": Гришин высказался об удалении игрока ЦСКА
футбол
спорт
португалия
ссср
краснодар
александр гришин
фабио челестини
матвей лукин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078623449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a16e0728a4e158a992f18d98701ae667.jpg
https://ria.ru/20260318/tsska-2081428647.html
португалия
ссср
краснодар
Футбол, Спорт, Португалия, СССР, Краснодар, Александр Гришин, Фабио Челестини, Матвей Лукин, Валентин Пальцев, Мойзес, ПФК ЦСКА, Краснодар, Спортинг (Лиссабон), Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМатеус Рейс
Матеус Рейс - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Матеус Рейс. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Удаление с поля защитника московского ЦСКА Матеуса Рейса в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу против "Краснодара" неслучайно, этот футболист еще в чемпионате Португалии показал, что он неуравновешенный, сказал РИА Новости чемпион СССР в составе "красно-синих" Александр Гришин.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 4:0. В добавленное к первому тайму время защитник ЦСКА Матеус Рейс получил красную карточку после удара плечом в грудь защитника "Краснодара" Валентина Пальцева. Еще один игрок обороны армейцев Мойзес был удален на 63-й минуте за две желтые карточки. Рейс перешел в ЦСКА из лиссабонского "Спортинга" в феврале 2026 года.
Кубок России по футболу
17 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Краснодар
4 : 0
ЦСКА
21‎’‎ • Дуглас Аугусто
49‎’‎ • Жуан Батчи
(Джон Кордоба)
58‎’‎ • Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
67‎’‎ • Жуан Батчи
(Эдуард Сперцян)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"То, что у нас было удаление – неслучайно. Тот, кто смотрел чемпионат Португалии, прекрасно знает, что он и там регулярно удалялся за свое поведение. Для меня был не секрет, что это неуравновешенный человек. Получилось так, что в самый нужный момент он подвел ЦСКА. Дальше игра в одну калитку, и "Краснодар" полностью раздавил ЦСКА", - сказал Гришин.
Гришина удивляет, что главный тренер армейцев Фабио Челестини не выпускает на поле Матвея Лукина. "Надо констатировать факт того, что ЦСКА полностью проваливает весеннюю часть чемпионата. Кому из болельщиков скажи, что так будет, никто не поверил бы, и все покрутили пальцем у виска. Но есть то, что мы имеем. Можно говорить, что в ЦСКА наблюдается игровой кризис. Мне непонятно, почему не играет (Матвей) Лукин, а выходит Рейс, который матч за матчем играет плохо. Почему выходит молодой (Кирилл) Данилов, а не Лукин", - отметил он.
Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
"Катастрофа": Гришин высказался об игре ЦСКА и карьере Челестини
Вчера, 13:46
 
ФутболСпортПортугалияСССРКраснодарАлександр ГришинФабио ЧелестиниМатвей ЛукинВалентин ПальцевМойзесПФК ЦСКАКраснодарСпортинг (Лиссабон)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Динамо Махачкала
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Автомобилист
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Адмирал
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Ньюкасл
    7
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Бавария
    Аталанта
    4
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Тоттенхэм
    Атлетико Мадрид
    2
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Галатасарай
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала