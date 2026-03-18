"Неуравновешенный": Гришин высказался об удалении игрока ЦСКА

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Удаление с поля защитника московского ЦСКА Матеуса Рейса в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу против "Краснодара" неслучайно, этот футболист еще в чемпионате Португалии показал, что он неуравновешенный, сказал РИА Новости чемпион СССР в составе "красно-синих" Александр Гришин.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 4:0. В добавленное к первому тайму время защитник ЦСКА Матеус Рейс получил красную карточку после удара плечом в грудь защитника "Краснодара" Валентина Пальцева. Еще один игрок обороны армейцев Мойзес был удален на 63-й минуте за две желтые карточки. Рейс перешел в ЦСКА из лиссабонского "Спортинга" в феврале 2026 года.
17 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
21’ • Дуглас Аугусто
49’ • Жуан Батчи
58’ • Джон Кордоба
67’ • Жуан Батчи
"То, что у нас было удаление – неслучайно. Тот, кто смотрел чемпионат Португалии, прекрасно знает, что он и там регулярно удалялся за свое поведение. Для меня был не секрет, что это неуравновешенный человек. Получилось так, что в самый нужный момент он подвел ЦСКА. Дальше игра в одну калитку, и "Краснодар" полностью раздавил ЦСКА", - сказал Гришин.
Гришина удивляет, что главный тренер армейцев Фабио Челестини не выпускает на поле Матвея Лукина. "Надо констатировать факт того, что ЦСКА полностью проваливает весеннюю часть чемпионата. Кому из болельщиков скажи, что так будет, никто не поверил бы, и все покрутили пальцем у виска. Но есть то, что мы имеем. Можно говорить, что в ЦСКА наблюдается игровой кризис. Мне непонятно, почему не играет (Матвей) Лукин, а выходит Рейс, который матч за матчем играет плохо. Почему выходит молодой (Кирилл) Данилов, а не Лукин", - отметил он.