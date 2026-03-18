23:25 18.03.2026 (обновлено: 23:30 18.03.2026)
Пивоваров пожелал "Спартаку" удачи в Петербурге, упомянув судейство
Футбол, Санкт-Петербург, Москва, Спорт, Павел Пивоваров, Спартак Москва, Динамо Москва, Зенит, Кубок России по футболу, Российская премьер-лига (РПЛ)
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Генеральный директор московского футбольного клуба "Динамо" Павел Пивоваров пожелал удачи столичному "Спартаку" в гостевом матче Кубка России против петербургского "Зенита", отметив, что "там судейство будет другим".
В среду "Динамо" дома уступило "Спартаку" со счетом 0:1 в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России, но вышло в финал по сумме результатов двух встреч. "Спартак" продолжит выступление в пути регионов. Во втором этапе полуфинала московская команда сыграет в гостях с "Зенитом".
Кубок России по футболу
18 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
Спартак Москва
1 : 0
Динамо Москва
57‎’‎ • Кристофер Ву
"Боевая игра. Были моменты у обеих команд. Спартак заслуженно победил, но не с тем счетом, который им нужен был для выхода. Удачи им в Петербурге. Там судейство будет немного другим. "Зенит" - "Динамо" в суперфинале? Я бы пожелал удачи "Спартаку". В любом случае соперник будет топ", - сказал Пивоваров журналистам.
В финале пути РПЛ Кубка России "Динамо" сыграет с "Краснодаром". Первая встреча пройдет в апреле в Москве.
"Игры с "Краснодаром" - это событие последних лет для "Динамо". Мы настроены идти дальше, будем играть в полную силу. Для "Краснодара" это не будет чем-то легким", - добавил генеральный директор "Динамо".
На вопрос о судействе в матче со "Спартаком" Пивоваров ответил: "Вы видели, что сегодня происходило. Фол на (Тимофее) Маринкине, например".
Семак: за победу над махачкалинским "Динамо" абсолютно не стыдно
