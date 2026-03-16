КДК РФС рассмотрит поведение Челестини и Талалаева

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 20 марта рассмотрит поведение главного тренера столичного ЦСКА Фабио Челестини и его коллеги из калининградской "Балтики" Андрея Талалаева в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте РФС.
"Балтика" 14 марта дома обыграла ЦСКА со счетом 1:0. В конце встречи Талалаев выбил отскочивший к нему мяч, который должны были вводить в игру армейцы, на трибуны, после чего его толкнул полузащитник ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал потасовку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов. В конфликт вступил Челестини, Талалаев показал неприличный жест в его сторону. Оба тренера получили красные карточки, после чего их увели с поля, однако конфликт специалистов продолжился в подтрибунном помещении, где их сдерживали сотрудники клубов.
14 марта 2026 • начало в 20:30
Завершен
Оба тренера приглашены на заседание. Также КДК РФС рассмотрит неспортивное поведение тренера "Балтики" Юрия Нагайцева и неподобающее поведение всей калининградской команды.
Помимо этого, КДК РФС рассмотрит взаимное скандирование оскорбительных выражений со стороны болельщиков петербургского "Зенита" и московского "Спартака", выход за пределы технической зоны главного тренера команды "красно-белых" Хуана Карлоса Карседо, а также задержку выхода столичной команды на три минуты перед началом игры.
По итогам матча "Сочи" - "Краснодар" будет рассмотрена задержка обеими командами на две и три минуты соответственно выхода на поле перед игрой. Комитет также рассмотрит поведение удаленных в очном матче полузащитника московского "Динамо" Рубенса Диаса и защитника "Ростова" Виктора Мелехина, которого пригласили на заседание. Кроме того, КДК РФС обсудит по итогам матча "Акрон" - "Ахмат" две задержки выхода тольяттинской команды на три минуты на первый и на второй таймы, а также выход тренера грозненцев Аделя Сасси за пределы технической зоны.