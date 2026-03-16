Тарасенко оформил дубль в матче с "Торонто" и набрал свое 700-е очко в НХЛ - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
08:04 16.03.2026 (обновлено: 08:08 16.03.2026)
Тарасенко оформил дубль в матче с "Торонто" и набрал свое 700-е очко в НХЛ
"Миннесота" уступила "Торонто" в домашнем матче НХЛ, несмотря на дубль Тарасенко

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" дома уступила "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась победой "Торонто" со счетом 4:2 (0:0, 3:0, 1:2). В составе "Мейпл Лифс" дубль оформил Бенуа-Оливье Гру (23-я и 29-я минута), по разу отличились Морган Райлли (22) и Мэттью Найз (60). Обе шайбы "Уайлд" на свой счет записал Владимир Тарасенко (45 и 46), который был признан второй звездой игры.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
16 марта 2026 • начало в 02:30
Завершен
Миннесота
2 : 4
Торонто
44:51 • Владимир Тарасенко
(Матс Цуккарелло, Райан Хартман)
45:14 • Владимир Тарасенко
(Райан Хартман, Матс Цуккарелло)
21:07 • Морган Райлли
(Матиас Маччелли, Джон Таварес)
22:19 • Бенуа-Оливье Гру
(Трой Стечер, Ник Робертсон)
28:18 • Бенуа-Оливье Гру
59:23 • Мэтью Найс
Вторая шайба принесла 34-летнему Тарасенко его 700-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин провел 892 матча, забросил 322 шайбы и отдал 378 результативных передач. Тарасенко является двукратным обладателем Кубка Стэнли - с "Сент Луис Блюз" и "Флоридой Пантерз".
Потерпевшая третье поражение подряд "Миннесота" с 88 очками занимает третье место в Центральном дивизионе НХЛ. "Торонто" с 70 баллами располагается на седьмой строчке в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "Миннесота" в гостях сыграет с "Чикаго Блэкхокс", а "Торонто" примет "Нью-Йорк Айлендерс", обе встречи пройдут в ночь на 18 марта по московскому времени.
В другом матче "Нэшвилл Предаторз" в гостях уступил "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Единственную шайбу "хищников" забросил российский форвард Федор Свечков, для которого этот гол стал третьим в сезоне.
Ассистентский дубль Зуба помог "Оттаве" обыграть "Сан-Хосе" в НХЛ
Ассистентский дубль Зуба помог "Оттаве" обыграть "Сан-Хосе" в НХЛ
