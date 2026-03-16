Тарасенко оформил дубль в матче с "Торонто" и набрал свое 700-е очко в НХЛ

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" дома уступила "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась победой "Торонто" со счетом 4:2 (0:0, 3:0, 1:2). В составе "Мейпл Лифс" дубль оформил Бенуа-Оливье Гру (23-я и 29-я минута), по разу отличились Морган Райлли (22) и Мэттью Найз (60). Обе шайбы "Уайлд" на свой счет записал Владимир Тарасенко (45 и 46), который был признан второй звездой игры.
44:51 • Владимир Тарасенко
45:14 • Владимир Тарасенко
21:07 • Морган Райлли
22:19 • Бенуа-Оливье Гру
28:18 • Бенуа-Оливье Гру
59:23 • Мэтью Найс
Вторая шайба принесла 34-летнему Тарасенко его 700-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин провел 892 матча, забросил 322 шайбы и отдал 378 результативных передач. Тарасенко является двукратным обладателем Кубка Стэнли - с "Сент Луис Блюз" и "Флоридой Пантерз".
Потерпевшая третье поражение подряд "Миннесота" с 88 очками занимает третье место в Центральном дивизионе НХЛ. "Торонто" с 70 баллами располагается на седьмой строчке в Атлантическом дивизионе. В следующем матче "Миннесота" в гостях сыграет с "Чикаго Блэкхокс", а "Торонто" примет "Нью-Йорк Айлендерс", обе встречи пройдут в ночь на 18 марта по московскому времени.
В другом матче "Нэшвилл Предаторз" в гостях уступил "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Единственную шайбу "хищников" забросил российский форвард Федор Свечков, для которого этот гол стал третьим в сезоне.
Результаты других матчей:
- "Виннипег Джетс" - "Сент-Луис Блюз" - 3:2 (2:0, 0:0, 1:2);
- "Монреаль Канадиенс" - "Анахайм Дакс" - 3:4 (0:1, 3:2, 0:1);
- "Сиэтл Кракен" - "Флорида Пантерз" - 6:2 (3:1, 1:0, 2:1).