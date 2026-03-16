"Реал" включил Мбаппе и Беллингема в заявку на ответный матч ЛЧ

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Французский нападающий Килиан Мбаппе и английский полузащитник Джуд Беллингем включены в заявку "Реала" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", сообщается на сайте мадридского футбольного клуба.
Мбаппе пропустил последние пять матчей "Реала" из-за растяжения связок левого колена. 24 февраля газета L'Equipe сообщила, что француз почувствовал боль в колене во время утренней тренировки и досрочно завершил упражнения. По информации As, Мбаппе отказывается от хирургического вмешательства из-за приближающегося чемпионата мира и ищет вместе с медицинской службой "Реала" альтернативные варианты лечения.
Беллингем из-за травмы полусухожильной мышцы левой ноги не выходил на поле с 1 февраля. В тот день англичанин получил травму на 8-й минуте матча 22-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (2:1) и покинул поле со слезами на глазах, держась за заднюю поверхность бедра.
Также в заявку "Реала" вернулся защитник Альваро Каррерас, пропустивший две игры из-за проблем с икроножной мышцей правой ноги.
"Реал" сыграет в гостях с "Манчестер Сити" во вторник, 17 марта, матч начнется в 23:00 мск. В первой встрече "Реал" одержал победу со счетом 3:0.
УЕФА объявил об отмене "Финалиссимы" между Испанией и Аргентиной
15 марта, 16:18