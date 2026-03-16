"Реал" включил Мбаппе и Беллингема в заявку на ответный матч ЛЧ - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
13:22 16.03.2026
"Реал" включил Мбаппе и Беллингема в заявку на ответный матч ЛЧ
"Реал" включил Мбаппе и Беллингема в заявку на ответный матч ЛЧ - РИА Новости Спорт, 16.03.2026
"Реал" включил Мбаппе и Беллингема в заявку на ответный матч ЛЧ
Французский нападающий Килиан Мбаппе и английский полузащитник Джуд Беллингем включены в заявку "Реала" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против... РИА Новости Спорт, 16.03.2026
2026-03-16T13:22:00+03:00
2026-03-16T13:22:00+03:00
футбол
спорт
килиан мбаппе
джуд беллингем
реал мадрид
райо вальекано
манчестер сити
лига чемпионов уефа
спорт, килиан мбаппе, джуд беллингем, реал мадрид, райо вальекано, манчестер сити, лига чемпионов уефа, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Реал Мадрид, Райо Вальекано, Манчестер Сити, Лига чемпионов УЕФА, Чемпионат Испании по футболу
"Реал" включил Мбаппе и Беллингема в заявку на ответный матч ЛЧ

"Реал" включил Мбаппе и Беллингема в заявку на матч ЛЧ против "Манчестер Сити"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Французский нападающий Килиан Мбаппе и английский полузащитник Джуд Беллингем включены в заявку "Реала" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", сообщается на сайте мадридского футбольного клуба.
Мбаппе пропустил последние пять матчей "Реала" из-за растяжения связок левого колена. 24 февраля газета L'Equipe сообщила, что француз почувствовал боль в колене во время утренней тренировки и досрочно завершил упражнения. По информации As, Мбаппе отказывается от хирургического вмешательства из-за приближающегося чемпионата мира и ищет вместе с медицинской службой "Реала" альтернативные варианты лечения.
Беллингем из-за травмы полусухожильной мышцы левой ноги не выходил на поле с 1 февраля. В тот день англичанин получил травму на 8-й минуте матча 22-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано" (2:1) и покинул поле со слезами на глазах, держась за заднюю поверхность бедра.
Также в заявку "Реала" вернулся защитник Альваро Каррерас, пропустивший две игры из-за проблем с икроножной мышцей правой ноги.
"Реал" сыграет в гостях с "Манчестер Сити" во вторник, 17 марта, матч начнется в 23:00 мск. В первой встрече "Реал" одержал победу со счетом 3:0.
ФутболСпортКилиан МбаппеДжуд БеллингемРеал МадридРайо ВальеканоМанчестер СитиЛига чемпионов 2025-2026Чемпионат Испании по футболу
 
