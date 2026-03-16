Ассистентский дубль Зуба помог "Оттаве" обыграть "Сан-Хосе" в НХЛ

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. "Оттава Сенаторз" обыграла "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Оттаве и завершилась победой хозяев со счетом 7:4 (1:2, 3:1, 3:1). Дубль у победителей оформил Дрейк Батерсон (7-я и 54-я минуты), по шайбе забросили Уоррен Фогель (24), Фабиан Зеттерлунд (34), Тайлер Клевен (35), Дилан Козенс (55) и Брэди Ткачук (58). У "Шаркс" отличились Марио Ферраро (5), Тайлер Тоффоли (15), Коллин Граф (31) и Майкл Миса (44).
16 марта 2026 • начало в 00:00
Завершен
07:33 • Дрейк Батерсон
24:31 • Уоррен Фегеле
33:40 • Фабиан Зеттерлунд
(Джордан Спенс)
34:45 • Тайлер Клевен
53:08 • Дрейк Батерсон
54:50 • Дилан Козенс
57:43 • Брэди Ткачук
04:05 • Марио Ферраро
14:43 • Тайлер Тоффоли
30:46 • Collin Graf
(Macklin Celebrini, Sam Dickinson)
43:28 • Michael Misa
(Тайлер Тоффоли, Венсан Дешарне)
В составе "Оттавы" две результативные передачи отдал российский защитник Артем Зуб, на счету которого стало 24 очка (4 гола + 20 передач) в 65 матчах текущего регулярного чемпионата. У "Сан-Хосе" также два ассиста сделал защитник Шакир Мухамадуллин, который довел свое количество набранных очков до 10 (4+6) в 35 матчах и превзошел свой личный рекорд, установленный в предыдущем сезоне (9 очков в 30 матчах). Другой российский защитник "Шаркс", Дмитрий Орлов, результативными действиями не отметился.
"Оттава", набрав 77 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, а "Сан-Хосе" с 70 баллами располагается на пятой позиции в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "акулы" сыграют дома с "Эдмонтон Ойлерз" в ночь на 18 марта по московскому времени, а "Оттава" в гостях встретится с "Вашингтон Кэпиталз" сутки спустя.