Овечкин был в ярости! "Вашингтон" снова проиграл. Шансы на плей-офф — все?
02:15 15.03.2026
Овечкин был в ярости! "Вашингтон" снова проиграл. Шансы на плей-офф — все?
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
"Вашингтон" проиграл "Бостону" в матче чемпионата НХЛ. Команда Александра Овечкина была близка к важнейшей победе над принципиальным соперником, но упустила ценные очки в борьбе за плей-офф.

Все или ничего

Хоккейный марафон, в рамках которого "Вашингтон Кэпиталз" провели четыре матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за пять дней, прошел для столичного клуба с переменным успехом. После домашней и драматичной победы над "Калгари Флэймз" (7:3) подопечные Спенсера Кербери допустили осечку и при этом добились сенсационного успеха в двухдневном гостевом турне: в рамках двух выездных матчей в формате "бэк-ту-бэк" "Кэпиталз" сперва потерпели болезненное поражение в игре со своим прямым конкурентом "Филадельфией Флайерз" (1:4), а сутки спустя героически обыграли одного из лидеров Восточной конференции и сильнейшего клуба с начала нового календарного года "Баффало Сейбрз" (2:1).
Благодаря триумфу в Баффало "Вашингтон" сохранил за собой пусть и крошечные, но все-таки реальные шансы забраться в плей-офф. После игры с "Сейбрз" вероятность попадания "Кэпиталз" в число участников Кубка Стэнли-2026 оценивалось в 12,9% (по данным портала MoneyPuck). Чтобы закрепить этот результат и улучшить его, "столичные" были обязаны завершить хоккейный марафон победой в сегодняшнем матче против "Бостон Брюинз".
Вместе с этим встречей с "Бостоном" "Вашингтон" начал четырехматчевую домашнюю серию. На своей площадке "Кэпиталз" по ходу всего сезона выступают вполне успешно и входят в восьмерку лучших команд лиги по числу набранных очков в играх дома. С начала 2026 года "столичные" до сегодняшнего дня выиграли восемь матчей из 13 на "Кэпитал Уан Арене". "Брюинз" же — клуб, успешнее всех в НХЛ играющий на своей площадке по ходу всего сезона-2025/26, — имеют заметные трудности при игре в гостях. За всю текущую "регулярку" "мишки" одержали всего 11 побед в 30 предыдущих гостевых матчах (второй худший показатель во всей лиге), а к поездке в Вашингтон имели неприятную серию из семи подряд поражений на выезде. В новом году "Бостон" до сегодняшнего дня смог обыграть в гостях лишь очевидных аутсайдеров "Ванкувер Кэнакс" и "Чикаго Блэкхоукс".
Впрочем, непосредственно в противостоянии с "Кэпиталз" подопечные Марко Штурма до сих пор проблем не имели и добыли две победы в предыдущих двух очных матчах против "Вашингтона" — в том числе и в столице США. Сегодняшняя встреча двух команд стала заключительной для обоих соперников в рамках регулярного сезона. Для "Кэпс" она же была очень важной, ведь именно за "мишками" гонятся "столичные" в попытке отвоевать себе место в зоне уайлд-карда. До сегодняшнего дня отставание "Кэпиталз" от "Брюинз" составляло пять очков, и "Вашингтон" при этом сыграл на два матча больше.
Овечкин все дальше от плей-офф

С учетом особенностей расписания субботних матчей в Северной Америке игра "Вашингтона" и "Бостона" выпала на раннее время и транслировалась по одному из главных каналов ESPN. Перед началом матча ведущии телестудии вместе с экс-звездой НХЛ Пи-Кей Суббаном обратили все внимание на Александра Овечкина. Перед сегодняшней встречей 40-летний россиянин имел не самую впечатляющую статистику результативности, забросив всего две шайбы в 13 предыдущих матчах (обе — в матче с "Монреаль Канадиенс"). Сам Ови, несмотря на все проблемы, был в приподнятом настроении и заряжен на успех. На один из очередных вопросов относительно своего текущего положения в НХЛ российский форвард заявил, что еще полон мотивации играть на высшем уровне.
"Меня вдохновляет эта атмосфера, связь с командой. Я и тот же Сидни Кросби в свои годы все еще очень любим хоккей и получаем от него удовольствие, что очень важно. Сейчас для "Вашингтона" важен каждый матч. Каждая игра для нас — седьмой матч серии плей-офф. Матч против такой крепкой команды, как "Бостон", станет для нас серьезным тестом. Мы продолжаем борьбу за плей-офф", — сказал Овечкин в эфире.
"Кэпиталз" действительно были очень заряжены на успех. Против "Бостона" "столичные" играли на равных и ни в чем не уступали: ни в агрессии у чужих ворот, ни в борьбе за шайбы, ни в позиции. Обе команды действовали на одном уровне и ошибались в равном объеме.
Первыми слабину дали именно "мишки". В самом начале первого периода Мэтт Рой зарядил от синей линии и "прошил" Джереми Свеймана, который не успел среагировать на бросок. Шайба очень эффектно влетела в его ворота. Свой ответ "Бостон" дал спустя десять минут, когда броском издали отличился уже Чарли Макэвой. Щелчок у него получился не очень качественным, но вполне удачным для гола: шайба по необычной траектории попала в нижний правый от Логана Томпсона угол.
Примечательно, что в третьем периоде ситуация повторилась, и у обеих команд по шайбе снова забросили защитники. У "Вашингтона" в дебюте третьей 20-минутки автором точного выстрела стал Расмус Сандин, забросивший шайбу в ближнюю "девятку". Косвенно в этом голе поучаствовал и Александр Овечкин: 40-летний россиянин активно работал на чужом пятаке и "забрал" на себя защитника "Брюинз" Никиту Задорова, а затем технично пригнулся перед шайбой, чем смутил вратаря гостей. Впрочем, вскоре все тот же Макэвой снова восстановил равновесие в счете, успешно подправив шайбу с пятака после дальнего броска Павла Захи.
"Вашингтон" ничья в основное время матча никак не устраивала. Кроме победы "столичным" было необходимо лишить "Бостон" даже одного балла. Потому сразу после гола Макэвоя "Кэпиталз" прибавили в активности и агрессии у чужих ворот. Ключевым эпизодом матча могла стать игра хозяев площадки в формате "5 на 3", но ее не случилось. Практически сразу после того, как Задоров оставил "Брюинз" в меньшинстве за опасный толчок игрока "Вашингтона" на борт, "Кэпс" требовали удалить еще одного игрока "мишек" за выброс шайбы за пределы площадки. Судьи же посчитали, что шайба коснулась стекла, а потому и штраф выносить не за что. Игроки "Кэпиталз" — и особенно Александр Овечкин — были крайне недовольны таким вердиктом. Овечкин и вовсе несколько раз наорал на рефери.
Большинство в формате "5 на 4" "Вашингтон" реализовать не смог, а в самой концовке основного времени матча и вовсе оказался в меньшинстве, которое перенеслось и на овертайм. Его подопечные Карбери отстояли, но за все дополнительные пять минут ни одной из команд не удалось сообразить момент, который мог бы завершиться голом. Выяснять отношения пришлось в буллитной серии. Она растянулась до девяти попыток с каждой стороны. Даже Александр Овечкин, пропустивший целиком овертайм и вышедший исполнять шестой буллит "Вашингтона", не переиграл вратаря.
Автором единственного точного броска в буллитной серии стал форвард "Брюинз" Фрейзер Минтен.
2:3 Б — "Вашингтон" набрал один балл вместо желаемых двух очков и третий раз в сезоне проиграл "Бостону", который благодаря первой за долгое время победе в гостях поднялся на одну строчку. Теперь "Кэпиталз" в битве за плей-офф будут стремиться догнать "Детройт Ред Уингз", который закрывает уайлд-кард на Востоке. Разница между "Кэпс" и "Ред Уингз" составляет пять очков, но у "Детройта" имеется два матча в запасе. При этом очных встреч у обеих команд в этом регулярном сезоне уже не будет.
 
