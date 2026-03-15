Дубль Дорофеева помог "Вегасу" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ
Хоккей
08:28 15.03.2026
https://ria.ru/20260315/dorofeev-2080755570.html
Дубль Дорофеева помог "Вегасу" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ
Дубль Дорофеева помог "Вегасу" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 15.03.2026
Дубль Дорофеева помог "Вегасу" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ
"Вегас Голден Найтс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 15.03.2026
2026-03-15T08:28:00+03:00
2026-03-15T08:28:00+03:00
спорт, лас-вегас, павел дорофеев (хоккей), иван демидов, расмус андерссон, киган колесар, чикаго блэкхокс, вегас голден найтс, джонатан маршессо, каролина харрикейнз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Лас-Вегас, Павел Дорофеев (хоккей), Иван Демидов, Расмус Андерссон, Киган Колесар, Чикаго Блэкхокс, Вегас Голден Найтс, Джонатан Маршессо, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Дубль Дорофеева помог "Вегасу" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

Дорофеев оформил дубль и принес "Вегасу" победу над "Чикаго" в матче НХЛ

© Фото : Соцсети "Вегас Голден Найтс" Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев
Хоккеист Вегас Голден Найтс Павел Дорофеев - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© Фото : Соцсети "Вегас Голден Найтс"
Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев, отличились Павел Дорофеев (9-я и 33-я минуты), Расмус Андерссон (12) и Киган Колесар (13).
Дорофеев забросил 33-ю и 34-ю шайбы в нынешнем чемпионате и является лучшим снайпером команды в текущем сезоне. Для него эта игра стала седьмой в сезоне с несколькими набранными очками, что является вторым результатом в истории франшизы. Только Джонатан Маршессо провел за один чемпионат больше таких встреч (10 в сезоне-2023/24). Всего на счету россиянина в текущем сезоне 56 очков (34 гола + 22 передачи). Голкипер команды Эдин Хилл отразил 21 бросок и был признан первой звездой матча, он оформил первый шатаут в сезоне и 12-й в карьере.
"Вегас", набрав 76 очков, возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона, "Чикаго" (61 очко) располагается на последней, восьмой строчке в Центральном дивизионе.
В другом матче дня шайба и передача Андрея Свечникова принесли "Каролине Харрикейнз" выездную победу над командой "Тампа-Бэй Лайтнинг" (4:2), россиянина признали первой звездой встречи. Два результативных паса Егора Чинахова помогли "Питтсбург Пингвинз" обыграть в гостях "Юту Маммот" (4:3).
Передача россиянина Яна Кузнецова не спасла "Калгари Флэймз" от выездного поражения в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (2:3). "Монреаль Канадиенс" проиграл дома "Сан-Хосе Шаркс" (2:4), несмотря на голевой пас Ивана Демидова, вышедшего на первое место в списке самых результативных новичков НХЛ нынешнего сезона (52; 14+38).
Результаты оставшихся матчей дня:
"Баффало Сейбрз" - "Торонто Мейпл Лифс" - 3:2 Б;
"Даллас Старз" - "Детройт Ред Уингз" - 3:2 ОТ;
"Ванкувер Кэнакс" - "Сиэтл Кракен" - 2:5.
