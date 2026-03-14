Соболев и Глушенков сыграют в стартовом составе "Зенита" против "Спартака"

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Футболисты сборной России Александр Соболев и Максим Глушенков сыграют в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака", сообщается на сайте турнира.
Встреча между командами пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, начало - 16:00 мск. Ранее петербургский клуб объявил о продаже всех билетов на предстоящий матч, который должен стать рекордным по посещаемости в текущем сезоне - на игру реализовано более 57 тысяч билетов.
Стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: Денис Адамов (вратарь), Дуглас Сантос (капитан), Ваня Дркушич, Нино, Вильмар Барриос, Вендел, Джон Джон, Густаво Мантуан, Александр Соболев, Максим Глушенков, Педро.
Футболисты "Спартака" выйдут на поле в следующем сочетании: Александр Максименко (вратарь), Кристофер Ву, Игорь Димитриев, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Эсекьель Барко, Пабло Солари, Маркиньос, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Роман Зобнин (капитан).
"Зенит" (42 очка) идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" (35) располагается на шестой позиции.