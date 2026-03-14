Соболев и Глушенков сыграют в стартовом составе "Зенита" против "Спартака" - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
15:07 14.03.2026
Соболев и Глушенков сыграют в стартовом составе "Зенита" против "Спартака"
Соболев и Глушенков сыграют в стартовом составе "Зенита" против "Спартака" - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Соболев и Глушенков сыграют в стартовом составе "Зенита" против "Спартака"
Футболисты сборной России Александр Соболев и Максим Глушенков сыграют в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги... РИА Новости Спорт, 14.03.2026
2026-03-14T15:07:00+03:00
2026-03-14T15:07:00+03:00
спорт, россия, санкт-петербург, эсекьель барко, максим глушенков, александр соболев, денис адамов, зенит, российская премьер-лига (рпл), спартак москва, сантос
Футбол, Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Эсекьель Барко, Максим Глушенков, Александр Соболев, Денис Адамов, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ), Спартак Москва, Сантос
Соболев и Глушенков сыграют в стартовом составе "Зенита" против "Спартака"

Соболев и Глушенков выйдут в составе "Зенита" на матч РПЛ против "Спартака"

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Футболисты сборной России Александр Соболев и Максим Глушенков сыграют в стартовом составе петербургского "Зенита" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака", сообщается на сайте турнира.
Встреча между командами пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, начало - 16:00 мск. Ранее петербургский клуб объявил о продаже всех билетов на предстоящий матч, который должен стать рекордным по посещаемости в текущем сезоне - на игру реализовано более 57 тысяч билетов.
Стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: Денис Адамов (вратарь), Дуглас Сантос (капитан), Ваня Дркушич, Нино, Вильмар Барриос, Вендел, Джон Джон, Густаво Мантуан, Александр Соболев, Максим Глушенков, Педро.
Футболисты "Спартака" выйдут на поле в следующем сочетании: Александр Максименко (вратарь), Кристофер Ву, Игорь Димитриев, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Эсекьель Барко, Пабло Солари, Маркиньос, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Роман Зобнин (капитан).
"Зенит" (42 очка) идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" (35) располагается на шестой позиции.
"Зенит" продал все билеты на матч РПЛ против "Спартака"
Вчера, 11:42
 
ФутболСпортРоссияСанкт-ПетербургЭсекьель БаркоМаксим ГлушенковАлександр СоболевДенис АдамовЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Спартак МоскваСантос
 
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ньюкасл
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Эльче
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Брест
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Зверев
    Я. Синнер
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Д. Медведев
    36
    67
