Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в феврале

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Возглавляющий "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером февраля в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на сайте футбольного турнира.
В феврале "Манчестер Сити" одержал четыре победы и один раз сыграл вничью. Также на награду претендовали Кит Эндрюс ("Брентфорд"), Майкл Каррик ("Манчестер Юнайтед") и Арне Слот ("Ливерпуль").
Гвардиола выиграл награду впервые с декабря 2021 года. Он в 12-й раз был признан лучшим тренером месяца в АПЛ и вышел на чистое третье место по этому показателю. Испанец обошел Дэвида Мойеса. Лидируют Алекс Фергюсон (27) и Арсен Венгер (15).
Лучшим футболистом месяца в лиге признан ганский форвард "Манчестер Сити" Антуан Семеньо, который забил три мяча и отдал одну передачу в пяти сыгранных встречах. Также были номинированы Виктор Дьокереш ("Арсенал"), Нико О’Райли ("Манчестер Сити"), Данго Уаттара ("Брентфорд"), Беньямин Шешко ("Манчестер Юнайтед") и Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").