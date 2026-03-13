Дончич набрал 51 очко в победном матче "Лейкерс" в НБА

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" нанес поражение "Чикаго Буллз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе закончилась победой хозяев со счетом 142:130 (26:26, 41:36, 41:36, 34:32). Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич из "Лейкерс", набравший 51 очко и сделавший 10 подборов. Его партнер по команде Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. У "Буллз" 27 очков набрал Джош Гидди, также сделавший 15 передач.
"Лейкерс" одержали четвертую победу подряд с 41 победой в 66 матчах идут на третьем месте в Западной конференции, "Чикаго" (27 побед в 66 матчах) располагается на 12-й позиции на Востоке.
Результаты других матчей:
- "Детройт Пистонс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 131:109;
- "Индиана Пэйсерс" - "Финикс Санз" - 108:123;
- "Орландо Мэджик" - "Вашингтон Уизардс" - 136:131 ОТ;
- "Атланта Хокс" - "Бруклин Нетс" - 108:97;
- "Майами Хит" - "Милуоки Бакс" - 112:105;
- "Мемфис Гриззлис" - "Даллас Маверикс" - 112:120;
- "Сан-Антонио Спёрс" - "Денвер Наггетс" - 131:136.