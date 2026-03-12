Рейтинг@Mail.ru
Бывший футболист сборной России проведет бой по правилам ММА 14 апреля
Единоборства
 
22:41 12.03.2026
Бывший футболист сборной России проведет бой по правилам ММА 14 апреля
Бывший футболист сборной России проведет бой по правилам ММА 14 апреля - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Бывший футболист сборной России проведет бой по правилам ММА 14 апреля
Бывший защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов проведет бой на турнире Fight Nights, сообщил РИА Новости президент организации Камил Гаджиев. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
единоборства
спорт
фёдор кудряшов
камил гаджиев
химки
спартак москва
томь
Бывший футболист сборной России проведет бой по правилам ММА 14 апреля

Бывший футболист сборной России Кудряшов проведет бой на турнире Fight Nights

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Бывший защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов проведет бой на турнире Fight Nights, сообщил РИА Новости президент организации Камил Гаджиев.
Его соперником станет музыкант и медиафутболист Дмитрий Гусаков по прозвищу GOODY.
"Федор Кудряшов проведет бой 14 апреля. Я этот выбор считаю далеко не случайным. Федя - физически очень крепкий человек, у него есть здоровый азарт, в нем очень много мужского, как принято говорить. А единоборства - это очень мужской вид спорта. Я его точно вижу в этом ринге. Соперник тоже ему под стать, GOODY участвовал в нашем первом турнире и показал просто сумасшедший и зрелищный бой. Поэтому у меня от этого главного боя очень большие ожидания", - заявил Гаджиев.
Кудряшову 38 лет. На протяжении карьеры он выступал в составе "Химок", "Спартака", "Томи", "Краснодара", "Терека" (сейчас - "Ахмат"), "Ростова", "Рубина", "Факела" и "Сочи", а также турецких клубов "Истанбул Башакшехир" и "Антальяспор". В активе защитника 48 матчей и один гол в составе сборной России, вместе с которой он доходил до четвертьфинала чемпионата мира в России в 2018 году.
Владислав и Анастасия Безбородовы - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Кудряшов пожелал счастливой жизни бывшей жене, вышедшей замуж за судью
26 февраля, 09:18
 
ЕдиноборстваСпортФёдор КудряшовКамил ГаджиевХимкиСпартак МоскваТомь
 
