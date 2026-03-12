Бывший футболист сборной России проведет бой по правилам ММА 14 апреля

«

"Федор Кудряшов проведет бой 14 апреля. Я этот выбор считаю далеко не случайным. Федя - физически очень крепкий человек, у него есть здоровый азарт, в нем очень много мужского, как принято говорить. А единоборства - это очень мужской вид спорта. Я его точно вижу в этом ринге. Соперник тоже ему под стать, GOODY участвовал в нашем первом турнире и показал просто сумасшедший и зрелищный бой. Поэтому у меня от этого главного боя очень большие ожидания", - заявил Гаджиев.