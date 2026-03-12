Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). В составе "Флайерз" шайбы забросили Трэвис Конекны (25-я минута), Тревор Зеграс (33), Джейми Драйсдейл (48) и Оуэн Типпетт (59). У гостей автором гола стал Райан Леонард (10).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 15 минут и 45 секунд игрового времени, нанес пять бросков в створ ворот, применил два силовых приема и отметился голевой передачей, прервав личную безрезультативную серию, которая составила три матча.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков отличился одним силовым приемом. Форвард "Флайерз" Никита Гребенкин один раз бросил в створ ворот, заблокировал два броска и применил один силовой прием.