Хоккей
 
05:19 12.03.2026
Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
национальная хоккейная лига (нхл), филадельфия флайерз, вашингтон кэпиталз, александр овечкин, матвей мичков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Филадельфия Флайерз, Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин, Матвей Мичков
Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : x.com/capitals
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Филадельфии Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 марта 2026 • начало в 02:30
Завершен
Филадельфия
4 : 1
Вашингтон
24:23 • Трэвис Конечны
(Трэвис Санхейм, Alex Bump)
32:13 • Тревор Зеграс
(Оуэн Типпетт, Карл Грундстрем)
47:17 • Джейми Дрисдэйл
(Ноа Кэйтс, Кэмерон Йорк)
58:57 • Оуэн Типпетт
(Кристиан Дворак, Ноа Кэйтс)
09:51 • Ryan Leonard
(Александр Овечкин, Пьер-Люк Дюбуа)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). В составе "Флайерз" шайбы забросили Трэвис Конекны (25-я минута), Тревор Зеграс (33), Джейми Драйсдейл (48) и Оуэн Типпетт (59). У гостей автором гола стал Райан Леонард (10).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 15 минут и 45 секунд игрового времени, нанес пять бросков в створ ворот, применил два силовых приема и отметился голевой передачей, прервав личную безрезультативную серию, которая составила три матча.
Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков отличился одним силовым приемом. Форвард "Флайерз" Никита Гребенкин один раз бросил в створ ворот, заблокировал два броска и применил один силовой прием.
"Вашингтон" потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" опустились на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Филадельфия" опередила "столичных" и поднялась на 11-ю строчку. "Вашингтон" и "Флайерз" имеют в своем активе по 71 баллу, но "летчики" провели на два матча меньше.
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Филадельфия ФлайерзВашингтон КэпиталзАлександр ОвечкинМатвей Мичков
 
Матч-центр
 
