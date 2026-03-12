https://ria.ru/20260312/fhr-2080219300.html
ФХР утвердила состав правления организации
Федерация хоккея России (ФХР) на отчетно-выборной конференции утвердила состав правления организации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T13:57:00+03:00
хоккей
спорт
владислав третьяк
аркадий ротенберг
роман ротенберг
федерация хоккея россии (фхр)
