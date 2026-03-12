ФХР утвердила состав правления организации

Рейтинг@Mail.ru
13:57 12.03.2026 (обновлено: 14:07 12.03.2026)
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкШайба на льду
Шайба на льду - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Шайба на льду. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Федерация хоккея России (ФХР) на отчетно-выборной конференции утвердила состав правления организации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В четверг в Москве прошла отчетно-выборная конференция ФХР, на которой Владислав Третьяк в пятый раз был переизбран на пост президента организации, а Аркадий Ротенберг - председателя правления.
Шайба ВХЛ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
ФХР объявила сроки отстранения трех судей ВХЛ за аморальное поведение
10 марта, 15:54
 
ХоккейСпортВладислав ТретьякАркадий РотенбергРоман РотенбергФедерация хоккея России (ФХР)
 
