Капризов и Юров помогли "Миннесоте" разгромить "Юту" в матче НХЛ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" всухую обыграла "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась победой хозяев со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). Шайбы забросили Кирилл Капризов (15-я минута), Мэтт Болди (29), Бобби Бринк (43), Данила Юров (47) и Райан Хартман (59). Вратарь "Уайлд" Филип Густавссон отразил все 25 бросков и оформил четвертый "сухарь" в текущем сезоне.
11 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
14:10 • Кирилл Капризов
28:43 • Мэттью Болди
42:09 • Бобби Бринк
46:09 • Данила Юров
58:39 • Райан Хартман
Форвард Капризов также отдал голевую передачу на Хартмана, теперь на его счету 78 очков (37 голов + 41 передача) в 65 матчах. В активе Юрова, который проводит дебютный сезон в НХЛ, 24 (9+15) очка в 58 играх. Также в составе "Уайлд" ассистентский дубль оформил Владимир Тарасенко, признанный третьей звездой встречи. На его счету теперь 35 (16+19) очков в 58 встречах. Их одноклубник Яков Тренин результативными действиями не отметился.
"Миннесота" (87 очков) и "Юта" (73) занимают третье и четвертое места в турнирной таблице Центрального дивизиона соответственно. В следующей игре "Миннесота" примет "Филадельфию Флайерз", а "Юта" дома сыграет с "Чикаго Блэкхокс". Обе встречи пройдут в ночь на 13 марта по московскому времени.