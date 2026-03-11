Рейтинг@Mail.ru
Капризов и Юров помогли "Миннесоте" разгромить "Юту" в матче НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
08:30 11.03.2026
Капризов и Юров помогли "Миннесоте" разгромить "Юту" в матче НХЛ
Капризов и Юров помогли "Миннесоте" разгромить "Юту" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Капризов и Юров помогли "Миннесоте" разгромить "Юту" в матче НХЛ
"Миннесота Уайлд" всухую обыграла "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 11.03.2026
хоккей
спорт
кирилл капризов
данила юров
райан хартман
юта маммот
миннесота уайлд
филадельфия флайерз
спорт, кирилл капризов, данила юров, райан хартман, юта маммот, миннесота уайлд, филадельфия флайерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Кирилл Капризов, Данила Юров, Райан Хартман, Юта Маммот, Миннесота Уайлд, Филадельфия Флайерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Капризов и Юров помогли "Миннесоте" разгромить "Юту" в матче НХЛ

Голы Капризова и Юрова помогли "Миннесоте" обыграть "Юту" в матче НХЛ

© Фото : twitter.com/mwildprХоккеисты "Миннесоты Уайлд"
Хоккеисты Миннесоты Уайлд - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : twitter.com/mwildpr
Хоккеисты "Миннесоты Уайлд". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" всухую обыграла "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась победой хозяев со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). Шайбы забросили Кирилл Капризов (15-я минута), Мэтт Болди (29), Бобби Бринк (43), Данила Юров (47) и Райан Хартман (59). Вратарь "Уайлд" Филип Густавссон отразил все 25 бросков и оформил четвертый "сухарь" в текущем сезоне.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
11 марта 2026 • начало в 03:00
Завершен
Миннесота
5 : 0
Юта
14:10 • Кирилл Капризов
(Владимир Тарасенко)
28:43 • Мэттью Болди
(Маркус Йоханссон, Юэль Эрикссон Эк)
42:09 • Бобби Бринк
46:09 • Данила Юров
(Владимир Тарасенко, Квин Хьюс)
58:39 • Райан Хартман
(Ник Фолиньо, Кирилл Капризов)
Форвард Капризов также отдал голевую передачу на Хартмана, теперь на его счету 78 очков (37 голов + 41 передача) в 65 матчах. В активе Юрова, который проводит дебютный сезон в НХЛ, 24 (9+15) очка в 58 играх. Также в составе "Уайлд" ассистентский дубль оформил Владимир Тарасенко, признанный третьей звездой встречи. На его счету теперь 35 (16+19) очков в 58 встречах. Их одноклубник Яков Тренин результативными действиями не отметился.
"Миннесота" (87 очков) и "Юта" (73) занимают третье и четвертое места в турнирной таблице Центрального дивизиона соответственно. В следующей игре "Миннесота" примет "Филадельфию Флайерз", а "Юта" дома сыграет с "Чикаго Блэкхокс". Обе встречи пройдут в ночь на 13 марта по московскому времени.
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Исторический гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ
2 марта, 03:47
 
ХоккейСпортКирилл КапризовДанила ЮровРайан ХартманЮта МаммотМиннесота УайлдФиладельфия ФлайерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
