Расширенный состав сборной России на товарищеские матчи объявят 11 марта
Футбол
Футбол
 
12:58 10.03.2026
https://ria.ru/20260310/sbornaya-2079675420.html
Расширенный состав сборной России на товарищеские матчи объявят 11 марта
Расширенный состав сборной России на товарищеские матчи объявят 11 марта
Расширенный состав сборной России на товарищеские матчи объявят 11 марта
Расширенный состав сборной России на тренировочный сбор для подготовки к предстоящим товарищеским матчам будет объявлен 11 марта
2026-03-10T12:58:00+03:00
2026-03-10T12:58:00+03:00
футбол
спорт
руслан литвинов
арсен захарян
матвей кисляк
спартак москва
реал сосьедад
пфк цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038723888_0:271:3117:2024_1920x0_80_0_0_76be780e39edf5b891161872c6ceabd2.jpg
https://ria.ru/20260310/final-2079644387.html
спорт, руслан литвинов, арсен захарян, матвей кисляк, спартак москва, реал сосьедад, пфк цска
Футбол, Спорт, Руслан Литвинов, Арсен Захарян, Матвей Кисляк, Спартак Москва, Реал Сосьедад, ПФК ЦСКА
Расширенный состав сборной России на товарищеские матчи объявят 11 марта

Расширенный состав сборной России на товарищеские матчи будет объявлен 11 марта

Валерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Расширенный состав сборной России на тренировочный сбор для подготовки к предстоящим товарищеским матчам будет объявлен 11 марта, сообщается в Telegram-канале национальной команды.
В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 27 марта национальная команда примет в Краснодаре сборную Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет с командой Мали.
Пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик, где главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин предстает в образе детектива, выбирающего футболистов на предстоящие матчи. В видео фигурируют Руслан Литвинов из московского "Спартака", Арсен Захарян из испанского клуба "Реал Сосьедад", игроки столичного ЦСКА Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Кирилл Глебов, Алексей Батраков из московского "Локомотива", Константин Тюкавин из столичного "Динамо" и вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев.
В эпизоде выбора нападающих в состав сборной в комнате специалиста гаснет свет, после чего неизвестный кидает ему на стол два "дела" - экс-форварда сборной Александра Кержакова и нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы с отсылкой на гонку за звание лучшего бомбардира в истории национальной команды. В концовке видео сообщается, что 11 марта будет объявлен состав сборной России на мартовский сбор.
На Кубке африканских наций 2025 года малийцы дошли до четвертьфинала, а ранее выходили в финал и дважды становились бронзовыми призерами континентального первенства. Команда Мали располагается на 54-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сборная Никарагуа занимает 131-е место.
Стадион Лужники - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Суперфинал Кубка России по футболу пройдет в "Лужниках"
Вчера, 11:06
 
Футбол
 
Версия 2023.1 Beta
