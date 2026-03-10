Передача Михеева помогла "Чикаго" обыграть "Юту" в матче НХЛ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. "Чикаго Блэкхокс" обыграл "Юту Маммот" в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Чикаго и завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0). У "Блэкхокс" по шайбе забросили Эндрю Манджипани (14-я минута), Андре Бураковски (36) и Фрэнк Назар (63). У "Юты" отличились Барретт Хэйтон (10) и Дилан Гюнтер (17).
10 марта 2026 • начало в 03:30
Закончен в OT
13:46 • Эндрю Манжипан
35:35 • Андре Бураковски
(Коннор Бедард, Ryan Greene)
62:36 • Frank Nazar
(Теуво Терявяйнен, Коннор Бедард)
09:43 • Барретт Хэйтон
16:26 • Дилан Гюнтер
Нападающий "Чикаго" Илья Михеев отдал голевую передачу на Манджипани, на счету россиянина стало 26 (12+14) очков в 59 матчах текущей "регулярки".
"Чикаго" (59 очков) замыкает таблицу Центрального дивизиона Западной конференции, "Юта" (73) располагается на четвертой строчке. "Юта" в ночь на 11 марта по московскому времени примет "Миннесоту Уайлд", после чего в ночь на 13 марта на своем льду вновь сыграет с "Чикаго".
В другом матче "Оттава Сенаторз" на выезде обыграла "Ванкувер Кэнакс" со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Голевую передачу на свой счет записал защитник "сенаторов" Артем Зуб.