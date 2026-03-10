Рейтинг@Mail.ru
Передача Михеева помогла "Чикаго" обыграть "Юту" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:33 10.03.2026 (обновлено: 07:34 10.03.2026)
https://ria.ru/20260310/mikheev-2079605188.html
Передача Михеева помогла "Чикаго" обыграть "Юту" в матче НХЛ
Передача Михеева помогла "Чикаго" обыграть "Юту" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 10.03.2026
Передача Михеева помогла "Чикаго" обыграть "Юту" в матче НХЛ
"Чикаго Блэкхокс" обыграл "Юту Маммот" в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 10.03.2026
2026-03-10T07:33:00+03:00
2026-03-10T07:34:00+03:00
хоккей
спорт
илья михеев
андре бураковски
барретт хэйтон
чикаго блэкхокс
юта маммот
миннесота уайлд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003770749_0:14:1080:622_1920x0_80_0_0_824805dfe036fdaa5e92a3eaee09442b.jpg
https://ria.ru/20260310/khokkey-2079599782.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003770749_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_db824aa0f25a81e3cf8318e6b7341490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, илья михеев, андре бураковски, барретт хэйтон, чикаго блэкхокс, юта маммот, миннесота уайлд, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Илья Михеев, Андре Бураковски, Барретт Хэйтон, Чикаго Блэкхокс, Юта Маммот, Миннесота Уайлд, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Передача Михеева помогла "Чикаго" обыграть "Юту" в матче НХЛ

Михеев сделал голевую передачу в победном матче "Чикаго" против "Юты" в НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Чикаго"Илья Михеев
Илья Михеев - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© Фото : Пресс-служба "Чикаго"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. "Чикаго Блэкхокс" обыграл "Юту Маммот" в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Чикаго и завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0). У "Блэкхокс" по шайбе забросили Эндрю Манджипани (14-я минута), Андре Бураковски (36) и Фрэнк Назар (63). У "Юты" отличились Барретт Хэйтон (10) и Дилан Гюнтер (17).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
10 марта 2026 • начало в 03:30
Закончен в OT
Чикаго
3 : 2
Юта
13:46 • Эндрю Манжипан
(Райан Донато, Илья Михеев)
35:35 • Андре Бураковски
(Коннор Бедард, Ryan Greene)
62:36 • Frank Nazar
(Теуво Терявяйнен, Коннор Бедард)
09:43 • Барретт Хэйтон
(Ник Десимон, Йэн Коул)
16:26 • Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Ник Шмальц)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий "Чикаго" Илья Михеев отдал голевую передачу на Манджипани, на счету россиянина стало 26 (12+14) очков в 59 матчах текущей "регулярки".
"Чикаго" (59 очков) замыкает таблицу Центрального дивизиона Западной конференции, "Юта" (73) располагается на четвертой строчке. "Юта" в ночь на 11 марта по московскому времени примет "Миннесоту Уайлд", после чего в ночь на 13 марта на своем льду вновь сыграет с "Чикаго".
В другом матче "Оттава Сенаторз" на выезде обыграла "Ванкувер Кэнакс" со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Голевую передачу на свой счет записал защитник "сенаторов" Артем Зуб.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Овечкин получил по лицу, но его клуб избежал позора. Шанс на плей-офф есть?
05:25
 
ХоккейСпортИлья МихеевАндре БураковскиБарретт ХэйтонЧикаго БлэкхоксЮта МаммотМиннесота УайлдНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала