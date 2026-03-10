Рейтинг@Mail.ru
Климатологи предупредили, какими будут весна и лето 2026-го
17:51 10.03.2026 (обновлено: 18:26 10.03.2026)
Климатологи предупредили, какими будут весна и лето 2026-го
Климатологи предупредили, какими будут весна и лето 2026-го
Март только начался, а погода уже диктует свои правила, игнорируя привычные календарные нормы. То, что раньше считалось аномалией, сегодня становится устойчивым
2026-03-10T17:51:00+03:00
2026-03-10T18:26:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077956304_0:0:2885:1623_1920x0_80_0_0_b493c02efb2b7e23ea96e0ad22029d6d.jpg
Климатологи предупредили, какими будут весна и лето 2026-го

Снег в Москве
Снег в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Март только начался, а погода уже диктует свои правила, игнорируя привычные календарные нормы. То, что раньше считалось аномалией, сегодня становится устойчивым трендом.
Что обещают климатологи на этот раз? И станет ли это новым трендом на ближайшие годы?

Весна раньше срока

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд еще в конце прошлого года дал четкий прогноз: вероятность ранней и теплой весны оценивается как высокая. На огромной территории от западных границ России до Енисея среднемесячные температуры будут превышать климатическую норму.
Практически это подтверждается уже сейчас. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что во вторник в Москве начнется метеорологическая весна с опережением графика на десять суток.
В среду москвичей ждет солнечная и сухая погода, ночью около нуля градусов, днем — до плюс восьми. В четверг возможен небольшой дождь, но температура останется плюсовой. И такая погода, по прогнозам, сохранится в начале следующей недели.

Когда ждать устойчивого тепла

Но главный сюрприз преподнесет лето. Устойчиво теплые температуры в ряде регионов ожидаются уже в мае. Теплый период в европейской части страны становится длиннее: жара приходит раньше и задерживается дольше. Аномалии по температуре оцениваются примерно в плюс один-два градуса к норме.
Весна в Москве
Весна в Москве
В Москве метеорологическое лето, по данным Гидрометцентра, в среднем стартует 26 мая. Однако в последние годы этот срок постоянно смещается. В 2024 году устойчивый переход через отметку плюс 15 градусов произошел 17 мая — на девять дней раньше нормы. В 2025-м — 22-23 мая, примерно на четыре дня раньше.
Лето 2026 года в столице, по предварительным прогнозам, окажется теплее нормы на несколько градусов. В июне ожидается средняя температура около плюс 23 градусов с большим количеством солнечных дней.
Июль пройдет с умеренной жарой и короткими, но мощными ливнями: днем воздух будет прогреваться до плюс 25-27 градусов, что на два-три градуса выше обычных значений. В августе средняя температура составит около плюс 22 градусов, но к концу месяца может похолодать до плюс 16, что создаст ощущение ранней осени.

Региональные особенности

В Санкт-Петербурге лето тоже будет теплее нормы, но без экстремальных скачков. Июнь может стать одним из самых сухих месяцев со средней температурой около плюс 21 градуса. Август в Северной столице по традиции останется прохладным и дождливым.
Для южных регионов синоптики прогнозируют жаркое и местами засушливое лето. В июне в Краснодаре и Сочи дневная температура составит плюс 26-28 градусов, а морская вода прогреется до комфортных плюс 22-23 градусов. Специалисты предупреждают о риске засухи и опасных природных явлений — шквальных ветров, сильных ливней и локальных смерчей.
На Урале и в Поволжье ожидаются затяжные периоды жары. В июле и первой половине августа в Екатеринбурге и соседних регионах температура будет держаться на уровне плюс 28-30 градусов. В Сибири лето 2026-го также рискует стать аномально жарким.

Обратная сторона раннего тепла

Однако ученые бьют тревогу не только по поводу хорошей погоды. Ранняя весна несет серьезные риски, к которым страна может оказаться не готова.
Сотрудник МЧС России осматривает затопленную территорию в Хакасии
Сотрудник МЧС России осматривает затопленную территорию в Хакасии
Из-за более раннего таяния снега при еще промерзшей почве вода хуже уходит в грунт. Центральный, Приволжский регионы и отдельные районы Сибири рискуют получить напряженный паводковый период.
Сибирь и Дальний Восток столкнутся с дефицитом осадков в начале лета. При повышенных температурах это прямой путь к раннему пожароопасному сезону. Южные регионы ждет угроза затяжных засух и перегрева почвы.
Аграриям придется пересматривать графики полива и сроки посевной, учитывая риск возвратных заморозков в мае, которые могут ударить по уже тронувшимся в рост растениям.
 
 
 
